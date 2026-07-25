La mujer bajo sospecha por la muerte de su hija en Villa Gesell ya había perdido la custodia de otros cuatro niños

VILLA GESELL.- Bajo sospecha, a la espera de la evolución de una investigación judicial que ya tiene un informe preliminar de autopsia y ahora espera por otros ampliatorios que permitirían ampliar el espectro para determinar con mayor precisión la causa de muerte, permanecen en libertad y en silencio los padres de la beba de dos años a la que ingresaron ya sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell, presuntamente por asfixia mientras tomaba leche con una mamadera.

El caso tomó trascendencia no por el supuesto accidente, sino por una particularidad: la madre de la nena, identificada como Lucía Sosa, ya vio morir a otras dos hijas, una de seis y otra de 11 meses, por similares situaciones. La primera en 2013 y la siguiente en 2016. El segundo de los casos le valió permanecer detenida dos años hasta un juicio oral, en el que resultó absuelta junto a su pareja y padre de seis de nueve hijos que dio a luz.

La causa se mantiene bajo calificación de averiguación de causa de muerte, sumó varios testimonios de familiares y vecinos de la víctima y sospechosos, también documentación médica y primeros peritajes ordenados por el fiscal Juan Pablo Calderón.

Su objetivo por estas horas se concentra en estudios de laboratorio sobre muestras logradas durante la autopsia, en la que se determinó que la beba falleció por una obstrucción no traumática de sus vías respiratorias. Se realizarán análisis histopatológicos y de tóxicos en procura de algún detalle que pueda desviar la pesquisa hacia, por ejemplo, la eventualidad de un crimen.

“En la muerte de la bebé, por lo menos hasta el momento, la causa no tiene nada que nos haga presumir que hubo un homicidio doloso”, confiaron a LA NACION desde fuentes judiciales y remarcaron que es el marco y contexto previo lo que obliga a reforzar la mirada, dado que la madre de la niña tiene como antecedente otras dos muertes de hijos propios, ambos de corta edad y también por algún tipo de asfixia mientras se alimentaba.

La hipótesis que se sostiene por ahora, según comentaron, es la que surgió de informa forense una vez finalizada la autopsia: una broncoaspiración cuando tomaba leche con la mamadera.

En la historia clínica de la menor, según consta en el Hospital Municipal de Villa Gesell, se detalla que la víctima llegó en brazos de su madre. En la Guardia se hicieron maniobras de reanimación durante 60 minutos. También se utilizó una sonda que se ingresó por la boca de la niña y se logró retirar líquido que presuntamente era leche. A pesar del esfuerzo, los médicos no lograron salvarle la vida.

La madre de la nena y quien fue su primera pareja, con quien llegó a tener seis hijos, estuvieron presos casi dos años entre 2016 y 2018. Fue tras la segunda muerte que sufrían en la familia. En el caso intervino la Justicia porque se había advertido posible caso de abuso de la beba, que tenía 11 meses. Finalmente, en juicio oral, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 absolvió a ambos acusados porque no encontró elementos para condenarlos y les permitió salir en libertad. Antes les había retirado la custodia de sus cuatro hijos.

Ahora con una nueva pareja, la mujer volvió a quedar en la mira de la justicia. Además de la niña que falleció el 21 de julio tiene un chico de 4 años. Ambos nacieron de la relación que tiene con el hombre con el que actualmente vive en Villa Gesell.

La vivienda en la que habitan y donde la niña sufrió la asfixia que le costaría su vida fue allanada por personal policial a partir de un pedido del fiscal Calderón que fue autorizado por la Justicia de Garantías. Los efectivos se llevaron varios elementos de interés para la investigación. No se registraron detenciones.

Por ahora la pareja notificada de ser objeto de investigación frente a presunta comisión de un delito que aún no está claro en términos de encuadramiento y sustento con prueba. Puede ser un homicidio doloso si se demuestra que actuaron con la intención de que la chiquita muera. Las opciones se amplían a un posible caso de homicidio culposo, algún tipo de abandono de persona seguido de muerte o la simple conclusión de que se trató de un hecho accidental.

Calderón, además de los requerimientos periciales que requiere el caso, ha sumado el informe de los médicos del Hospital Municipal de Villa Gesell donde recibieron a la beba ya casi sin vida y donde también la habían atendido junto a su hermano desde sus primeros días de vida.

Potencian este hecho los dos antecedentes de esta misma mujer, que acumula tres hijas muertas en circunstancias similares. Y un procesamiento y detención durante dos años tras el segundo de esos decesos, ya que se presumió que hubo algún tipo de participación de ella y su pareja para tan trágico fin.

El caso que finalizó con un fallo absolutorio y unánime del Tribunal en lo Criminal N°3 de Mar del Plata contemplaba una acusación por supuesto homicidio agravado y con un previo caso de abuso sexual. La pareja terminó tras las rejas luego de un intento de fuga y ocultamiento en un establecimiento rural de la zona de Mar del Plata.

También trascendió en aquel momento que a la menor le podrían haber encontrado algún vestigio de alguna sustancia estupefaciente, dato que -al igual que otros que intentaban sustentar el hecho criminal- no se pudo probar durante el juicio.

El fiscal Calderón ha solicitado que se le aporten detalles y contenido de aquella investigación judicial para reconocer cuál fue el comportamiento de Sosa para ser luego detenida, acusada y juzgada. Aquella pesquisa la condujo la fiscal María Isabel Sánchez, de Mar del Plata.

Los cuatro hijos que tenía al momento de llegar a juicio fueron a un hogar de tránsito y luego entregados a familias. En principio, similar destino corre por estos días el hijo de 4 años que tuvo con su actual pareja, Héctor Aguirre, y también acusado en esta misma causa. El menor quedó bajo custodia judicial y, a través del área de Protección Infantil de la comuna, llegará a un hogar de tránsito.

Como anticipó LA NACION, el menor podría llegar a aportar un testimonio fundamental mediante sistema de Cámara Gesell porque fue testigo presencial del momento en que la beba se ahogó mientras tomaba la mamadera, presuntamente en ausencia de su mamá.

El otro detalle que incorporó la causa es que, de aquel proceso judicial en Mar del Plata, consta un informe de perito que advierte en Sosa un presunto Síndrome de Munchausen, un trastorno facticio que lleva a la mujer a simular y presumir enfermedades en sus hijos, lo que la llevaría a reiterar consultas a médicos sin una patología real existente en los niños.