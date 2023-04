Colectivero asesinado: habló su esposa y dio un duro testimonio

escuchar

La mujer de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado hoy de un tiro en el pecho por delincuentes que asaltaron la unidad que conducía en la localidad de bonaerense Virrey del Pino, brindó un duro testimonio. “Para mí [Daniel] era todo. A mí me arrancaron la mitad de la vida. Me sacaron las ganas de vivir”, expresó esta tarde Andrea.

En declaraciones televisivas, la viuda recordó que su marido estaba pronto a jubilarse, porque solo esperaban la contestación de la Anses. “Queríamos viajar, comprar nuestra casa, vivir lo que nos quedaba, poner un negocio”, enumeró Andrea, en diálogo con C5N. “Teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Está muy complicado todo. No pudimos”, agregó.

Según indicó Andrea, Daniel -quien fue asesinado a los 65 años mientras cumplía funciones como chofer- “últimamente ya no quería ir a trabajar”. “Quería disfrutar de la vida y de la familia” , observó.

“Siempre me mandaba mensajes cuando llegaba. Hoy justamente fue lo mismo. Le dije que me llame cuando llegue para que no use el celular cuando iba manejando, y no me contestó más”, dijo la mujer, y siguió: “Le mandé un par de mensajes y ya no me respondió. Todos los recorridos él me iba diciendo”.

En este sentido, Andrea dio detalles sobre cómo supo de la muerte de su marido. “Me enteré por gente de la empresa que lo habían matado”, indicó.

La mujer describió a su marido como “una excelente persona”, y solo pidió “Justicia”. “Esto no puede seguir pasando”, protestó.

“Hoy le tocó a la persona que más amo en la vida, pero hay muchos compañeros que pasan por lo mismo” , señaló Andrea, quien prefirió no referirse a los incidentes en los que fue agredido el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Al brindar detalles sobre el trabajo de su marido, la mujer aseguró: “Todos los recorridos que hacía eran muy peligrosos”. “[Su colectivo] no tenía cámara de seguridad”, indicó, en alusión a uno de los reclamos

“Él adoraba su profesión. Yo tenía miedo de que le pase algo” , concluyó la mujer.

El asesinato de Daniel Barrientos

Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620 que fue asesinado durante un robo

Hoy a la madrugada, Daniel Barrientos -chofer de colectivos de la línea 620- fue asesinado por delincuentes mientras conducía la unidad por el partido de La Matanza. Cerca de las 7.30 la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que se decretó “un paro desde en toda la zona Oeste del Gran Buenos Aires a raíz de un hecho trágico de inseguridad”. En abril de 2018, Leandro Alcaraz, otro conductor de la misma línea, fue asesinado de un balazo en el tórax y otro en el cráneo. Al mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se acercó adonde los compañeros de la víctima exigía Justicia y terminó agredido.

Con información de la agencia Télam

