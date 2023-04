Golpearon a Sergio Berni en la protesta de choferes de colectivos por el asesinato de un conductor en La Matanza

escuchar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue golpeado este mediodía por choferes de colectivos que participaban de una protesta en la avenida General Paz, a la altura del cruce con la Ruta Nacional 3, por el asesinato de un compañero de la línea 620 en La Matanza. Como consecuencia de la agresión, el funcionario sufrió una herida cortante en el rostro y debió ser evacuado por la Policía de la Ciudad.

“Muchachos, estoy acá primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores [del crimen]. Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a poder resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto”, expresó el ministro en medio de gritos e insultos mientras era rodeado por una multitud contra una de las paredes de la avenida e insistió: “Yo no me escondo, estoy acá”.

Sergio Berni golpeado por colectiveros que reclaman el crimen de un compañero

En un clima de altísima tensión, Berni trató de calmar a los colectiveros y les propuso organizarse para mantener un encuentro en otro contexto. No obstante, los intentos de agredir físicamente al ministro persistían pasado el mediodía, como así también los insultos en su contra. “¡Renunciá, hijo de puta!” y “¡mentiroso!”, le girtaron una y otra vez y lo acusaron de no actuar debidamente para resolver el problema de la inseguridad en el distrito, que este lunes en la madrugada se cobró la vida del chofer Daniel Barrientos.

Cerca de las 12.20, el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad arribó al lugar y retiró al ministro en medio de un fuerte operativo. Mientras manifestantes les tiraban botellas de vidrio y piedras, lanzaron granadas de gas para dispersar a los presentes. El cántico “que se vayan todos” se escuchó repetidamente. También el pedido de “justicia”.

Según las primeras informaciones, hubo además de Berni varios manifestantes heridos. En principio, serían más de una decena de colectiveros. Además, se informó que ya fue identificado uno de los atacantes del ministro bonaerense, quien fue tomado por una cámara cuando le dio un puñetazo en la cara.

Sergio Berni fue agredido durante la protesta de colectiveros Fabián Marelli

“El ministro se creyó que se la iba a llevar de arriba ¿Cuántas veces nos prometió? ¿A cuántos compañeros van a matar? [Barrientos] era un tipo mayor, un padre de familia que se estaba por jubilar ¿A vos te parece? Mientras se cagan de risa ¡Que se vaya a la mierda este hijo de puta, estamos cansados! Salimos los choferes a las 2 de la mañana y no sabemos si vamos a volver a nuestras casas”, sostuvo uno de los colectiveros momentos después de que Berni fuese evacuado.

El ministro fue retirado del lugar tras permanecer varios minutos rodeado por una multitud enardecida.“Tranquilos, muchachos”, intentó calmar en vano a los manifestantes mientras recibía agresiones de todo tipo. En el medio del tumulto, perdió incluso el calzado.

Sergio Berni fue agredido durante la protesta de colectiveros Fabián Marelli

El ataque contra el funcionario de Axel Kicillof tuvo lugar poco después de su arribo en helicóptero a la avenida General Paz a la altura de Ruta 3, donde se llevaba a cabo la manifestación. Lo hizo prácticamente sin acompañamiento de las fuerzas de seguridad, situación que los manifestantes aprovecharon para increparlo y golpearlo en cuanto lo vieron llegar.

El asesinato de Barrientos

Los incidentes de este mediodía se registraron luego de que en horas de la madrugada el chofer de colectivos de la línea 620, Daniel Barrientos, fuera asesinado durante un tiroteo entre ladrones y un policía sobre la unidad que conducía por el partido de La Matanza. A raíz del hecho, cerca de las 7.30 la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que se decretó “un paro desde en toda la zona Oeste del Gran Buenos Aires a raíz de un hecho trágico de inseguridad”.

El colectivero de la línea 620 asesinado durante un robo

En un breve comunicado, el sindicato indicó que el crimen del colectivero “ocurrió en el KM 41 de la ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, cuando delincuentes subieron al vehículo a robar y se enfrentaron con un policía que viajaba en esa unidad”.

Según pudo averiguar LA NACION, el uniformado es miembro de la Policía de la Ciudad y se enfrentó con al menos dos criminales.

En el texto difundido, la UTA señaló: “La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes, especialmente en todo el AMBA, por lo que la UTA dice BASTA y anticipa que las medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector”.

Desde la Unión Tranviarios Automotor informamos a toda la sociedad que se ha decidido un paro desde las 7:30 hs en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires a raíz de un hecho trágico de inseguridad, que significó la muerte de un trabajador de la línea de colectivos 620. — utaargentina (@utaargentina) April 3, 2023

Además del paro anunciado, los colegas de Barrientos realizaron un piquete que cortó la circulación en la Avenida General Paz a la altura del cruce con la Ruta Nacional 3, en la localidad de Lomas del Mirador.

LA NACION

Temas Sergio Berni