Condenaron a un gendarme por matar a un joven que había cruzado desde Bolivia por un paso fronterizo ilegal

Un suboficial de la Gendarmería Nacional fue condenado a 17 años de cárcel por el delito de homicidio con dolo eventual. Walter Álvarez efectuó una serie de disparos que segaron la vida de Iván Torres, un estudiante de Turismo que había ingresado a la Argentina desde Bolivia por un paso fronterizo ilegal.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi. El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 18 años de prisión.

Todo sucedió el 6 de febrero de 2022 en la ciudad de La Quiaca, en Jujuy, en la zona conocida como La Ladrillera, cuando Torres, de 22 años e integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera desde Bolivia en una moto.

“Tras ser divisado por una patrulla del Escuadrón 21 de la Gendarmería Nacional, donde prestaba servicio el ahora condenado, se inició una persecución que se extendió por poco más de tres kilómetros y duró aproximadamente 6 minutos. El gendarme hizo tres disparos disuasivos, tras lo cual su superior ordenó no disparar. Sin embargo, el suboficial Álvarez realizó otros seis disparos más: uno de ellos ingresó por la espalda de Torres y lo mató”, recordó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Al presentar su alegato, el fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, había requerido que Álvarez fuera declarado culpable del delito de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, lo que habría permitido valorar una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, había pedido que se aplicara la agravante de alevosía, mientras que la defensa planteó como calificación penal la de homicidio con exceso en el cumplimiento de su deber, o bien de tipo culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

“Ante estas dos posturas, el tribunal, con los votos de Batule y Matteucci, resolvió declarar al acusado penalmente responsable del delito de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por ser cometido en abuso de sus funciones”, se agregó el citado sitio de noticias.

Durante el juicio de determinación de pena realizado la semana pasada, el tribunal escuchó a dos testigos de la defensa y al gendarme, quien pidió perdón a la familia de la víctima y a la suya, además de expresar el pesar que carga por haber disparado.

El fiscal había solicitado una pena de 18 años de prisión, mientras que la querella pidió 22 años y la defensa, el mínimo de la escala para el tipo penal: ocho años.

Ivo Torres, el joven asesinado en Jujuy

Luego de la deliberación, el tribunal realizó un adelanto de los fundamentos para explicar el monto de la pena que había fijado. En ese sentido, el juez Batule sostuvo que tuvieron en cuenta todas las circunstancias agravantes y atenuantes para determinar la pena. Resaltó la coincidencia de sus pares en este análisis y mencionó que la condición de miembro de una fuerza de seguridad que porta un arma de fuego, que debería usarse en defensa de la vida y no para delinquir, era un factor agravante.

Batule dijo que con el gendarme, con su acción, causó un grave daño no solo a la víctima y a su familia, sino también a la sociedad que depositó su confianza en su labor.

“El tribunal también remarcó el hecho de que el acusado no respetó el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación respecto del uso de armas de fuego y tampoco lo hizo tras escuchar la orden de no disparar dada por su superior.

La jueza Cataldi, en tanto, resaltó el quiebre de confianza con la función de seguridad por parte del imputado. Por último, se dirigió a la familia de Torres y reconoció que la muerte de Ivo ‘dejó un vacío que no lo podrán cubrir’, ya que se trata de una ausencia que va a permanecer en el tiempo. ‘Ustedes serán innominados’, dado que consideró que ‘no hay palabras para nombrar a los padres y madres que pierden un hijo’”, según www.fiscales.gob.ar.