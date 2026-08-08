Tiroteo en el conurbano entre dos bandas y policías con ametralladoras tumberas y cargadores de 50 balas

Una de las preocupaciones más importantes en la seguridad pública es evitar que los grupos de narcomenudeo accedan al poder de fuego que muestran organizaciones similares en otros países de la región, especialmente en Brasil. Se trata de una situación estratégica que queda a la vista con un simple comparación de tasas de homicidios. La más alta en el conurbano es de 8 cada 100.000 habitantes, registrada en La Matanza. En Río de Janeiro ese índice ronda 20 y en Bahía supera 40. La explicación que funcionarios brasileños trasladan hace años a sus pares argentinos tiene que ver con la normalidad del uso de armas automáticas, algo que aquí no es común. Por eso preocupa lo ocurrido en la madrugada del viernes en San Martín, donde dos bandas se tirotearon entre sí y con policías, exhibiendo un mayor volumen de fuego de lo habitual.

En los allanamientos que se hicieron luego de sucesivos tiroteos se encontraron dos ametralladoras tumberas, armas automáticas fabricadas en forma artesanal a partir de diferentes piezas. Puede parecer algo casero y no alarmante, pero esa aparición marca la presencia de al menos un armero en condiciones de poner en condición de fuego automático a ese elemento. Y si se suma el hallazgo de tres kits que permiten usar una pistola con dos manos para un tiro más preciso, puede pensarse que una semiautomática 9mm en manos de ese armero adquiere capacidad de disparos en ráfaga. Más aún si uno de los cargadores hallados en circular con capacidad de 50 proyectiles, casi cinco veces más que uno normal.

Esos armazones especiales fueron previstos hace un par de décadas para la pistola Glock 18, de venta restringida al poder pasar de tiro a tiro al sistema de ráfaga automática con cargador extendido de 33 proyectiles, con la idea de armar un subfusil para disparos tácticos. Luego se adaptó la carcaza que mejora los puntos de apoyo a otros modelos y marcas de pistolas semiautomáticas y se pueden conseguir en venta libre en cualquier armería. Pero la presencia de ese kit al lado de ametralladoras artesanales expone otros peligros. Más si hay un vínculo entre armeros y narcos, como se detectó hace tiempo en Rosario.

El primer enfrentamiento se registró en el asentamiento conocido como villa La Catenga, donde llegó personal del Comando de Patrullas de San Martín al ser advertido sobre un tiroteo. Cuando los primeros policías se acercaron a la zona escucharon los disparos y observaron a tres hombres que dejaba el lugar a la carrera. Al ver a los uniformados, dispararon para cubrir la fuga contra una suboficial que repelió el ataque con su arma reglamentaria. En esa escaramuza fue detenido uno de los agresores, un menor de 16 años, según informó la fuerza de seguridad provincial.

Una ametralladora tumbera secuestrada en San Martín

Otras unidades policiales ingresaron en villa La Catanga y encontraron a dos jóvenes de 23 años heridos de bala. Uno había sufrido un impactó en el tórax y el otro con lesiones en un brazos, en el rostro y en el cuello. Fueron derivados al Hospital Castex, donde quedaron internados con pronóstico reservado, de acuerdo con las fuentes policiales. Esos heridos habrían sido protagonistas del tiroteo entre una banda local y otra que opera principalmente en la cercana villa Tranquila. Los dos sospechosos que se evadieron tras el primer enfrentamiento con policías corrían en dirección a ese asentamiento.

A ese lugar fueron desplazados policías de la Fuerza de Prevención Barrial San Martín, que fueron recibidos con disparos. Los uniformados respondieron con sus armas, sin que se notificasen heridos en ese breve tiroteo. En villa Tranquila fue allanada una vivienda en la que se encontraron municiones, una pistola calibre.380 y las dos ametralladoras tumberas.

El menor detenido y los jóvenes heridos tienen antecedentes en causas abiertas por infracciones a la ley 23.737 que establece los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de drogas, prontuarios que dejan en claro el origen del enfrentamiento.