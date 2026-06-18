Contrabando: secuestraron cuatro autos valuados en US$4.000.000

Tenían patentes de autos con más de 60 años, pero eran vehículos de lujo recién fabricados. Cuatro autos valuados en US$4.000.000, entre ellos dos Porsche y dos Aston Martin, fueron secuestrados en una causa por presunto contrabando.

Así lo informaron fuentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). “Una investigación de la Dirección General de Aduanas (DGA) permitió desarticular una presunta maniobra de contrabando de vehículos de alta gama y derivó en el secuestro de cuatro automóviles valuados en más de cuatro millones de dólares”, se informó oficialmente.

Uno de los autos secuestrados Aduana

La pesquisa comenzó a partir de tareas de fiscalización realizadas por agentes especializados de la Aduana, que detectaron inconsistencias en los documentos de una serie de vehículos.

“Los automóviles, de fabricación reciente y alto valor comercial, circulaban con chapas patente correspondientes a unidades de más de 60 años de antigüedad”, según un comunicado de prensa de la ARCA.

Tras una denuncia presentada por la DGA, tomó intervención el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo y el fiscal Emilio Guerberoff.

“El relevamiento efectuado por la Aduana determinó que un mismo titular había inscripto los dominios utilizados como pantalla para la circulación de los vehículos no registrados. De comprobarse el delito de contrabando, las personas involucradas podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión”, se agregó en el citado comunicado.