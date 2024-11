Conurbano, tierra de nadie. Dos motochorros atacaron en la puerta de su casa a una mujer de 74 años

Una mujer, adulta mayor de 74 años, fue atacada en la puerta de su casa por dos motochorros en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. El hecho ocurrió el sábado, pasadas las 5 de la mañana, en la calle Guillermo Brown al 1400, a pocas cuadras del barrio Ejército de los Andes y la Autopista Perito Moreno.

Según relataron fuentes policiales a LA NACION, los delincuentes sorprendieron a la mujer mientras cerraba la puerta de rejas de su casa, le arrancaron la cartera y la tiraron al suelo antes de escapar en una motocicleta.

El ataque, que quedó registrado por una cámara de seguridad de un vecino y muestra cómo uno de los delincuentes se baja de la moto y se acerca corriendo a la víctima por detrás. Sin que la mujer se percate del peligro, la taborda por su espalda y, con un movimiento violento, le arrebata la cartera, provocando que la mujer caiga bruscamente al piso. El ladrón salió corriendo, se subió a la moto en la que lo esperaba su cómplice y huyeron rápidamente hacia el barrio Ejército de los Andes, según indicaron las autoridades.

Liliana, la mujer atacada, relató el episodio en diálogo con LA NACION. “Salí como si nada y no los vi. Solo vi que pasó una moto. Estaban solos, se ve que fue al boleo”, comentó. En la cartera, los delincuentes encontraron apenas 5 mil pesos, una tarjeta SUBE y dos lapiceras . “El celular no lo llevo en la cartera ni loca”, señaló Liliana, explicando que, tras haber sido asaltada semanas atrás en el centro porteño, decidió tomar precauciones con sus pertenencias. En aquel robo, ocurrido cerca del Congreso, los ladrones sí lograron llevarse sus documentos y otros objetos de valor. Desde entonces, la mujer evita cargar elementos importantes en la cartera.

Los propios vecinos de la calle Guillermo Brown fueron los primeros en asistir a la mujer tras el violento robo. Aunque no sufrió lesiones graves, quedó visiblemente conmocionada. Según fuentes consultadas por LA NACION, el episodio fue reportado a la Comisaría N°6 de Tres de Febrero, que ya investiga el caso con el apoyo de registros de cámaras de seguridad.

El lugar del ataque está ubicado a pocos metros del Escuadrón 3 de Gendarmería Nacional y a tan solo dos cuadras de la comisaría local, lo que incrementó la preocupación entre los residentes de la zona. “Es increíble que algo así ocurra tan cerca de las autoridades. Estamos desprotegidos ”, expresó Julián Passo, vecino del barrio. “Vivimos con miedo. Ya ni sabemos si salir de casa es seguro ”, comentó otra vecina del barrio Ejército de los Andes. Mientras tanto, Liliana trata de reponerse emocionalmente del impacto que le dejó el ataque. “Por suerte, no me lastimaron, pero me asusté mucho”, reflexionó. La indignación de la comunidad creció tras la difusión del video, que mostró la rapidez con la que los motochorros actúan y huyen.

Las fuentes policiales confirmaron a este medio que la zona ha registrado un aumento en los hechos de inseguridad en los últimos meses, aunque subrayaron que se están realizando operativos conjuntos entre la Policía bonaerense y Gendarmería Nacional para contrarrestar la actividad delictiva en la zona.

Camila Súnico Ainchil Por

Temas SeguridadInseguridadCiudadela