Expectativa por la declaración de Dalma Maradona: apuntaría contra el neurocirujano Leopoldo Luque

Su declaración se espera con expectativa desde que comenzó el 11 de marzo, día en el que comenzó el juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de su padre, Diego Maradona. Hoy llegó el día. Después del mediodía, se presenta como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro Dalma Maradona, una de las hijas mujeres del astro mundial del fútbol.

Todo indica que Dalma apuntaría contra el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados que llegó al juicio acusado de homicidio simple con dolo eventual.

La declaración de Dalma se da un día después de que su hermana Gianinna se sumara a la polémica desatada el fin de semana y le respondió a la psiquiatra Agustina Cosachov, luego de que se filtrara la conversación que mantuvo con Carlos Díaz en donde dio a entender que mantuvo relaciones íntimas con el jugador. “La ironía es que sigas ejerciendo”, aseguró una de las hijas del exDT de la selección nacional.

En su declaración como testigo durante la instrucción de la causa, Dalma, de 38 años, definió a Luque como el “médico de cabecera” de su padre y que él se iba a encargar de la internación domiciliaria que se implementó en la casa que le alquilaron al Diez en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre, cuando fue externado de la Clínica Olivos después de su operación de un hematoma subdural en la cabeza.

Dalma declaró bajo juramento de decir la verdad el 28 de noviembre de 2020, tres días después de la muerte de su padre, en la Fiscalía General de San Isidro. Fue un sábado a las 21. En el juicio es parte como particular damnificada con su hermana Gianinna, y están representadas por el abogado Fernando Burlando.

“Desde la última internación que tuvo [Maradona] por una operación en la cabeza, cuando le quisieron dar el alta nos propusieron tres panoramas diferentes desde Swiss Medical[por la empresa de medicina prepaga]. Nos dieron tres opciones que eran: internarlo en un lugar por su propia voluntad, internarlo en un psiquiátrico mediante la orden de un juez y la tercera era una internación domiciliaria que fue la que se llevó a cabo. De la internación domiciliaria se encargaba su médico de cabecera, Leopoldo Luque, con un respaldo de Swiss Medical, a pedido de él, que supuestamente cubriría lo que él no tenía como un médico clínico, acompañantes terapéuticos y enfermeros. Esto fue lo que nos dijo siempre Luque. Cualquier decisión pasaba por él y era quien iba a controlar la internación. Cuando presentaron las tres opciones de internación, Swiss Medical aconsejo que se interne por su propia voluntad. Luque se negó totalmente a cualquiera de las opciones que no sea la domiciliaria y ahí empieza esta internación domiciliaria que claramente no funcionó“, sostuvo Dalma a poco de empezar su declaración testimonial, bajo juramento de decir la verdad.

El neurocirujano Leopoldo Luque y su abogado, Julio Rivas, el día que comenzó el juicio Natacha Pisarenko - AP

Según la hija mujer mayor de Maradona, Luque explicó que la internación domiciliaria era la acción “menos peor”. Y agregó: “A nosotros nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria. Creía que era obvio que mi papá no iba a poder hacer lo que quería porque iban a haber enfermeros, médicos, etcétera. Como así también iban a estar Luque, la psiquiatra y el psicólogo".

Cuando Dalma hizo referencia a “la psiquiatra” y el “psicólogo” se refería a Agustina Cosachov y Carlos Díaz, también juzgados por homicidio simple con dolo eventual.

La hija de Maradona afirmó: “Los últimos tres [Luque, Cosachov y Díaz] eran todas personas puestas por Matías Morla [por el apoderado y abogado de Diego], aunque el psicólogo y la psiquiatra por recomendación de Luque. En relación con el comienzo de la internación domiciliaria, en un principio había enfermeros que cambiaban cada ocho horas y después empezaron a cambiar cada 12 horas y uno de ellos fue la persona que dio una declaración y después dijo otra cosa. También sé que hubo problemas con los acompañantes terapéuticos, al principio iban todo el tiempo, pero después les parecía muy invasivo que estén junto con los enfermeros, entonces dejaron de ir, esto se habló en un chat que teníamos".

Dalma aseguró en su declaración testimonial que durante las dos semanas que su padre vivió en el barrio San Andrés de Tigre no lo pudo ver porque “la gente que trabajaba para él me decía que no me iban a dejar entrar en el barrio”.

Y recordó, en esa declaración, la última vez que vio a su padre fue en la Clínica Olivos. “Ahí tuve una charla importante con Luque donde me dijo que mi papá era un paciente difícil y que muchas veces él iba a verlo y no lo quería recibir y yo le dije que entonces si no podía hacer el trabajo, que no lo haga y él dijo que sí, que lo podía hacer tranquilamente”, afirmó.

Antes, a la mañana, se presentaría como testigo el abogado Víctor Stinfale, quien fue uno de los partícipes de la reunión en la que el 10 de noviembre de 2020 se definió la internación domiciliaria de Maradona.

