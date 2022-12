Córdoba: habló la fiscal que investiga al joven que atropelló y arrastró a dos policías

escuchar

En la mañana del domingo pasado, un joven cordobés de 20 años atropelló y arrastró en el capot a dos efectivos para evitar un control policial. Hoy, la fiscal que interviene en la causa informó que el responsable fue imputado.

La causa está a cargo de Liliana Copello, quien confirmó que el conductor, identificado como Lautaro Ordónez, fue imputado por lesiones leves y resistencia a la autoridad. De acuerdo con el informe médico, uno de los oficiales resultó herido producto del impacto con su vehículo.

La funcionaria judicial, en declaraciones a El Doce, detalló: “Hay que ver todas las pruebas que se están recabando, las conversaciones mantenidas dentro del vehículo que es conocido por la prensa, aparentemente estas personas se asustaron, no sabían cómo actuar, una de las menores se bajó del auto, pero no tenemos más que esa figura”.

Además, Copello informó que aún no se encuentran los resultados de los exámenes de alcoholemia. “Eso lo cargarán al sistema en poco tiempo. Si esta persona estaba parada frente a un Mc Donald’s a esa hora, no creo que se haya despertado a esa hora. No quiero adelantar nada. Es parte de la investigación”, advirtió.

Fue detenido en un control policial en Córdoba, pero arrastró a dos efectivos en el capot del auto

“Vamos a ver las cámaras. La Policía, si imparte las órdenes de detenerse, la persona que conduce tiene que cumplir eso. Creo que si piden de buena forma y se paran frente al auto, la policía tiene que hacer cumplir la ley. Aparte, es un lugar público. Los menores, aparentemente por lo que dicen, estaban atemorizados, eso ya es una cuestión de psicología, deberían haber acatado la orden y dejarse controlar”, agregó.

“Por la pena que tiene, si no tiene antecedentes penales no estará detenido”, dijo sobre el conductor. “Veremos la naturaleza prontuarial, pero, por los delitos que se le imputan, no tiene más de un año de prisión. Las chicas quedaron identificadas, pero no tienen imputación por ahora. No están imputadas de ningún delito hasta ahora”, continuó.

Cómo fue el hecho

En plena intersección de las calles Rafael Núñez y Hugo Wast, en el barrio Cerro de las Rosas, uno de los suboficiales le pidió a un jovende 20 años que manejaba el Volkswagen Gold Trend que detuviera la marcha. A pesar de las señales hechas por el uniformado, el individuo se negó a cooperar.

Un video en redes sociales permitió dar cuenta cómo fue el intercambio entre las fuerzas de seguridad y el automovilista. Según las imágenes, y luego de que el policía le solicitara detener la marcha, el joven le respondió: “No estamos haciendo nada malo”. A ello se sumaron los dichos de otra persona a bordo.

El gesto de desesperación de dos policías mientras son arrastrados en el capot de un automóvil

“No robamos, no hacemos nada”, insistió una muchacha. Más allá de las “explicaciones” brindadas, los efectivos optaron por mantenerse firmes en su postura y reclamaron al conductor una vez más que bajase del auto. Pasados unos segundos más en la discusión, el joven terminó por acelerar y barrer con dos policías.

Tanto el hombre como la mujer que estaban siendo arrastrados por el vehículo se aferraron al capot. La oficial incluso llegó a sujetarse del parabrisas -el cual se rompió pocos después- para no caer y golpear contra el asfalto. Con evidente pánico y gestos de dolor, el suboficial comenzó a gritar: “Frená, hijo de p...”.

Cuando finalmente el vehículo se detuvo, el integrante de las fuerzas rompió el parabrisas a puño limpio y procedió al arresto de las tres personas involucradas en el acto vandálico. Horas más tarde, el conductor fue identificado como Lautaro Ordónez (20). Sus acompañantes son Abril Aresca (21) y Tiziana Aresca (19).

El servicio de emergencias 107 arribó al lugar tras los sucedido y constató que uno de los policías resultó con lesiones en las piernas. El efectivo fue trasladado al Policlínico policial, donde fue diagnosticado con traumatismo en un miembro inferior. El resto de los uniformados no reportó malestar ni daño alguno.

LA NACION

Temas Córdoba