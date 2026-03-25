Imágenes del bombardeo a Caracas, un batallón de guerrilleras kurdas y catástrofes ambientales se despliegan en el Valle de Calamuchita

De jueves a domingo, con entrada libre y gratuita, en cuatro localidades del siempre verde valle cordobés se hará la segunda edición del Calamuchita FotoDoc, festival autogestivo de fotografía y cine documental. Se presentarán más de cien trabajos nacionales e internacionales que abordan problemáticas sociales, ambientales y humanitarias globales, como los conflictos bélicos en Medio Oriente y África, un tributo a la investigadora Jane Goodall y una galería de fotos históricas por el 50°aniversario del golpe de Estado de 1976.

Habrá proyecciones documentales, charlas abiertas, talleres y revisiones de portfolios; excepto estas dos últimas, todas las actividades serán gratuitas. El circuito cultural se extenderá por las localidades de Villa General Belgrano, Los Reartes, Villa Ciudad Parque y La Cumbrecita.

Miembros de pandillas en una prisión de El Salvador en tiempos de Bukele, foto del salvadoreño Juan Carlos Juan Carlos - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

El Calamuchita FotoDoc está organizado por fotógrafos y documentalistas junto con coordinadores de espacios culturales independientes, y cuenta con el apoyo de los cuatro municipios, de la Agencia Córdoba Cultura y de Sony. Se exhibirán obras de fotógrafos argentinos premiados en los Sony World Photography Awards, como Alejandro Chaskielberg, Irina Werning, Jorge Mónaco y Sebastián Gil Miranda.

Valentina Sinis registró la vida de las guerrilleras kurdas que combaten contra el régimen iraní Gentileza

“La programación aborda temas de fuerte actualidad global, como la cobertura en Gaza del fotógrafo de Agence France-Presse, Mahmud Hams; un trabajo prácticamente inédito de la fotógrafa italiana Valentina Sinis sobre guerrilleras kurdas involucradas en el conflicto en Irán, publicado recientemente por la BBC; el bombardeo de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela; trabajos sobre la situación en Cuba, los conflictos en Medio Oriente y los procesos políticos, sociales y ambientales en América Latina”, destaca Gil Miranda, uno de los organizadores.

Panorama de Siria, en una foto de Pablo Tosco PABLO TOSCO - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

En el SUM Comunal de Los Reartes se podrán ver más de cincuentra trabajos de profesionales ganadores del Pulitzer y el World Press Photo, publicados en medios como National Geographic y The New York Times, y de miembros de Magnum Photos, Associated Press (AP) y Agence France-Presse.

Foto de Gastón Zilberman, de la serie sobre la comunidad uru murato, "Gente del lago" Gaston Zilberman - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

Los invitados especiales de esta edición son el multipremiado Rodrigo Abd y Alessandra Sanguinetti (la única argentina que forma parte de la agencia Magnum), el español Emilio Morenatti (ganador de dos premios Pulitzer y jefe de AP en España y Portugal), la estadounidense Ami Vitale, los italianos Nicoló Filippo Rosso y Valentina Sinis (que convivió con las guerrilleras kurdas que combaten contra el régimen iraní), los venezolanos Alejandro Cegarra y Adriana Loureiro, el argentino-chileno Matías Delacroix (que tomó fotos del bombardeo a Caracas la noche en que Nicolás Maduro y señora fueron capturados por fuerzas estadounidenses), los brasileños Felipe Dana (otro ganador del Pulitzer), Francisco Proner y Luisa Dörr, Pablo Piovano, Ana Palacios, Gastón Zilberman, Walter Astrada y la mexicana Koral Carvallo, entre otros.

Más de mil personas participaron del Calamuchita FotoDoc en 2025 Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

En Villa Ciudad Parque se podrá visitar una muestra sobre el 50° aniversario del golpe de Estado en la Argentina con fotos históricas de Silvio Zuccheri, Eduardo Gil, Eduardo Longoni, Enrique Rosito, Carlos Villoldo, Tony Valdez y Javier Brusco, entre otros. La exposición incluye imágenes del fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo sobre los siniestros “vuelos de la muerte”. Fotos de Pablo Grillo, que sobrevivió al disparo de un gendarme en una protesta de jubilados, en 2025, serán presentadas por su padre, Fabián Grillo, y la investigadora Cora Gamarnik.

Un batallón de guerrilleras kurdas combaten contra el régimen iraní, sus aliados chiitas y las fuerzas turcas, foto de Valentina Sinis Gentileza

“Buscamos no solo exhibir grandes trabajos, sino también generar conciencia, reflexión, crear redes y fortalecer el vínculo entre las comunidades -dice Gil Miranda a LA NACION-. Se mostrarán los trabajos de los talleres desarrollados en escuelas de la zona con chicos y adolescentes. Hoy no hay otro festival en Argentina con este nivel de proyección internacional y esta articulación territorial”, afirma. La convocatoria abierta recibió cientos de trabajos de fotógrafos de los cinco continentes, reflejando el creciente interés global por el evento.

Contaminación ambiental en la laguna Cerro, en Paraguay, foto de Jorge Sáenz Jorge Saenz - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

La programación incluye talleres -con el fotógrafo argentino y doble ganador del Premio Pulitzer Rodrigo Abd-, revisiones de portfolio, proyecciones de documentales (como Errante, de Adriana Lestido; La imagen real, de Pablo Montllau, y Legerin, en busca de Alina, de María Laura Vázquez), la inauguración de la muestra ADN. Historias de aparecidos, de Martín Acosta, y actividades formativas. Fotos de Rafael Wollman, Eduardo Longoni y Juan Travnik vinculadas con la guerra de Malvinas se podrán ver en Villa General Belgrano.

Foto de la serie "Los dos muros", acerca de la frontera entre Estados Unidos y México, con la que el venezolano Alejandro Cegarra ganó el World Press Photo, el Premio Leica y el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña ALE CEGARRA - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

El pasado 20, en el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, en la capital cordobesa, se inauguró una selección de la primera edición del Calamuchita FotoDoc, acto al que asistieron agregados culturales de distintas embajadas y el director de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio. Se la podrá visitar de martes a domingos, de 10 a 19, hasta el 26 de julio. Y gracias a un acuerdo con el Cineclub Municipal, se proyectarán documentales vinculados con el octavo arte.

Foto de Uma Nielsen que documenta las comunidades de pueblos originarios afectadas por la explotación del litio UMA NIELSEN - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

En la nueva terminal y el Paseo del Arroyo de Villa General Belgrano se exhibirá el trabajo de Ami Vitale junto a colaboradores históricos de National Geographic y se presentará The Nature of Hope (La naturaleza de la esperanza), muestra que, con el apoyo de la organización Vital Impacts, homenajea el legado de la científica Jane Goodall, heroína del ambientalismo global.

Foto de Ami Vitale AMI VITALE - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

Están abiertas las inscripciones para la revisión de portfolios en encuentros individuales con fotógrafos como Marisa Strelczenia, Abd, Travnik, Mónaco y Valdéz (por $ 40.000, con 25% de descuento para estudiantes). El sábado a las 22, en Villa General Belgrano, habrá música en vivo con La Funky Soul Machine.

De la serie "Trillizos", de Julián Cabral JULIAN CABRAL - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

Oficialmente, la segunda edición comienza este jueves, con actividades en la Casa del Bicentenario, el Cinemat VGB y la galería Rayo de Villa General Belgrano. El viernes y el sábado se concentrarán en el SUM Comunal de Los Reartes y en el de Villa Ciudad Parque; y el domingo, en el SUM Comunal de La Cumbrecita con cierre en la Casa del Bicentenario de Villa General Belgrano.

Para conocer la grilla completa, consultas e inscripciones, clic en la cuenta de Instagram del festival.