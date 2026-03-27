Detectan un camión que transportaba una millonaria carga de pescado sin las condiciones sanitarias adecuadas

Un operativo de control en rutas volvió a poner en evidencia irregularidades en el transporte de alimentos. En la provincia de Córdoba, la Gendarmería detectó un cargamento de pescado que era trasladado sin cumplir con las condiciones sanitarias exigidas, lo que derivó en su decomiso. Se trató de 41 cajas que contenían ejemplares de sábalo “sin respetar la pertinente cadena de frío”.

El procedimiento se realizó durante la madrugada de hoy, cuando efectivos de la sección Seguridad Vial “San Francisco”, dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María”, detuvieron un camión para una inspección de rutina.

El control tuvo lugar sobre la ruta nacional N° 19, a la altura del peaje Devoto, en el kilómetro 142, en un operativo habitual para verificar la documentación y las condiciones de la carga transportada.

Según se informó, el vehículo provenía de Santa Rosa, en la provincia de Santa Fe, y tenía como destino final la ciudad de Córdoba. Durante la inspección, los gendarmes detectaron una irregularidad en el cargamento. Entre una carga de verduras, encontraron “41 cajas que contenían ejemplares de sábalo sin respetar la pertinente cadena de frío”.

Transportaban sábalo sin respetar la cadena de frío y quedó a disposición de la Justicia Gza.

La falta de condiciones adecuadas de conservación encendió las alertas sanitarias, dado que este tipo de productos requiere un control estricto de temperatura para garantizar su aptitud para el consumo.

De acuerdo con el comunicado, la mercadería transportada se encontraba en infracción a la normativa vigente. En particular, se indicó que el cargamento violaba la Ley 22.375, que regula este tipo de actividades. El volumen del decomiso no fue menor. En total, se trataba de más de una tonelada de pescado, con un valor estimado significativo en términos comerciales.

Además de Gendarmería, el operativo incluyó la intervención del SENASA y Bromatología Gza.

Según la documentación relevada, “el avalúo según facturación asciende a $3,8 millones”, lo que da cuenta de la magnitud económica de la carga. Ante esta situación, se dio intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a través de su delegación en San Francisco, Córdoba.

El organismo sanitario participó en las actuaciones correspondientes para evaluar el estado del producto y definir el procedimiento a seguir. Como resultado del operativo, se dispuso el secuestro de la mercadería. “Se procedió al secuestro para su posterior desnaturalización de los elementos”, se informó oficialmente.

El pescado fue trasladado a una cámara frigorífica tras el operativo Gza.

En paralelo, personal de Bromatología avanzó con las tareas de decomiso del cargamento, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos. Los pescados fueron embolsados y trasladados a una cámara frigorífica para su resguardo, a la espera de la resolución judicial correspondiente.

Todo el procedimiento quedó a disposición del Juzgado de Faltas de San Francisco, que intervendrá en la causa para determinar las responsabilidades. El caso vuelve a poner el foco en los controles sanitarios en rutas y en la importancia de cumplir con las normas de transporte de alimentos, especialmente en productos perecederos como el pescado, la cadena de frío es un factor clave para evitar riesgos para la salud pública.