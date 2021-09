Creció la violencia de género y cada día 60 mujeres son víctimas de abusos

Lo último que hizo Sabina Frederic como ministra de Seguridad de la Nación antes de ser reemplazada por Aníbal Fernández fue dejar las estadísticas oficiales sobre los hechos delictivos ocurridos en la Argentina durante 2020. Por la particular situación provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19, con el prolongado período de aislamiento obligatorio, disminuyeron los números totales de delitos, pero dos manifestaciones de la violencia no resultaron alteradas por la caída del movimiento económico y social. Los homicidios treparon el año pasado 3,8 por ciento con relación a los datos de 2019. Y las agresiones sexuales subieron a niveles no alcanzados antes: cada día, 60 mujeres sufren abusos y violaciones en la Argentina.

Las cifras de la violencia de género son alarmantes más allá de los femicidios, que representan su nivel más extremo. Los 22.076 abusos y violaciones reportados el año pasado exponen un crecimiento de 43% con relación a los 15.440 casos de 2019. Esos datos consignados se refieren solo a los ataques sufridos por mujeres, ya que en los delitos contra la integridad sexual las cifras generales agregan un 20 por ciento de investigaciones en las que hombre fueron las víctimas.

La tasa violaciones más elevada se encuentra en Chubut, donde los 212 casos notificados en 2020 establecen una relación proporcional de 34,2 víctimas cada 100.000 habitantes. En territorio bonaerense la tasa de ese delito quedó en 11 (con 1922 reportes) y en la ciudad de Buenos Aires, 8,9 (258 denuncias). Si se toma en cuenta las causas por abusos sexuales, la tasa más importante se registró en Mendoza, con 91,9 casos cada 100.000 habitantes, derivada de 1830 casos.

“Los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia”, se explicó en el informe que lleva la firma de Frederic.

Así surge del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que fue cargado ayer, poco antes de que Fernández asumiera como ministro. Además de las cifras vinculadas con la violencia de género, la estadística oficial señaló que en 2020 hubo en total 1.527.529 hechos delictivos en la Argentina.

“Durante 2020 se registró una disminución de 14,5% en la tasa de hechos delictivos respecto de 2019″, se afirmó informe que lleva la firma de la ahora exministra.

Por ejemplo, los hechos agrupados en el rubro “delitos contra las personas” (homicidios, lesiones, abuso de armas, abandono de personas) “registró un descenso de 17,5% con respecto a 2019, con una tasa de 614,6 víctimas cada 100.000 habitantes”.

Hubo una excepción. El único delito que no tuvo una disminución dentro de los agrupados en “delitos contra personas” fueron los homicidios dolosos, que tuvieron un aumento del 3,80% -sin diferenciarse los casos de femicidios, cuyos datos no fueron consignados en forma especial en la estadística criminal- y los homicidios culposos que subieron un 5,80 por ciento.

“Desde 2017 la tasa de homicidios dolosos se mantiene una relativa estabilidad con pequeñas oscilaciones ascendentes y descendentes. En 2020 registró una tasa de 5,3 víctimas cada 100.000 habitantes, un 3,8% más que en 2019, valor equivalente al registrado en 2017″, según se sostuvo en el estudio. En 2015 era de 6,6 por ciento cada 100.000 habitantes.

Aníbal Fernández se hizo cargo del Ministerio de Seguridad Fabián Marelli - POOL ARGRA

Las restricciones de circulación que dispuso el gobierno nacional para intentar combatir la pandemia de coronavirus tuvieron una incidencia clara en las estadísticas criminales. Esa situación fue marcada, incluso, en el informe oficial: “En el mes de marzo de 2020, cuando se impusieron las medidas más estrictas para la circulación, se produjo un importante descenso en la cantidad de víctimas de homicidios dolosos”.

Según la información cargada en el SNIC, en la provincia de Buenos Aires, en 2020, hubo 931 víctimas de homicidios dolosos, en Santa Fe, 373; en Tucumán, 152; en la ciudad de Buenos Aires, 125; en Córdoba, 121; en Chaco, 106.

Si se analizan las tasas de homicidios cada 100.000 habitantes, en primer lugar está la provincia de Santa Fe, con 9,9 por ciento; y le siguen las provincias de Chaco y Tucumán, con 8,7 por ciento. La provincia de Buenos Aires llegó al 5,2 por ciento y la ciudad de Buenos Aires al 3,9%.

Las restricciones para circular por la pandemia, en cambio, hicieron que disminuyeran las muertes en accidentes de tránsito. “La tasa en 2020 fue de 6,6 víctimas cada 100.000 habitantes, 29,6% menos que la tasa de 2019″, se detalló en la estadística oficial.

En la provincia de Buenos Aires murieron 712 personas en accidentes de tránsito. El segundo lugar de las estadísticas fue para Córdoba, con 329 víctimas.

Menos robos, pero 38 denuncias por hora

El rubro que tuvo una fuerte disminución en 2020 fue el de los “delitos contra la propiedad”, que tuvo un descenso del 27 por ciento, con una tasa de 1592,10 hechos cada 100.000 habitantes.

La tasa del segmento de “delitos contra la propiedad” del 2015 fue la más elevada del período analizado, ya que llegó a 1999,3 cada 100.000 habitantes; en 2016 fue de 1954,8; en 2017, 1823,8; en 2018, 1917,5, y en 2019, 2179,9.

La cantidad de robos se mantiene en un preocupante nivel

Por ejemplo, en 2020 hubo en la Argentina 335.872 (cifra incluye robos agravados por lesiones o muerte), con una tasa de 740,2 cada 100.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene los niveles más altos de esos delitos, con 107.149 hechos, seguida por Córdoba con 41.586, después le sigue Santa Fe con 36.016 y en cuarto lugar la ciudad de Buenos Aires con 34.760. Esos datos exponen que, más allá de la caída de los episodios, cada hora se notifican 38 robos en la Argentina.

”En 2020 se registró una tasa de hurto de 503,1 hechos cada 100.000 habitantes, lo que implica un descenso de 32,2% respecto de 2019, siendo la tasa más baja del periodo analizado. En cuando a tentativas de hurto registró una tasa de 24,7 hechos cada 100.000 habitantes, 18,3% menos que en 2019″, según el informe.

Infracción a la ley de estupefacientes

Al analizar los delitos vinculados a la infracción a la ley de estupefacientes (comercialización, tenencia y contrabando) hubo una disminución superior al 42 por ciento en comparación a 2019. Pero una excepción en el segmento “siembra y producción” con 960 hechos.

“La mayor proporción de hechos se registra en el rubro ´tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes´ con el 53,1% de los casos, seguido por ‘otros delitos previstos en la Ley 23.737′ con 17,9% y “tenencia simple de estupefacientes´ con 16,2 por ciento”, se aseguró en el análisis de las estadísticas.