escuchar

Bajo el sol que templaba la mañana, una veintena de motocicletas de distinta cilindrada se encontraban estacionadas en hilera al costado de la Colectora Ramal Oeste de la autopista Panamericana, frente al edificio de la colectora oeste de la ruta 8 donde funciona el Juzgado de Garantías 6 y 7 de Pilar. Allí se reunieron, a las 10, decenas de motociclistas, familiares y amigos del Andrés Blaquier, asesinado por motochorros en el kilómetro 50 de la Panamericana, el 29 de octubre de 2022. Con el conmocionante crimen como factor convocante, y pocos días antes de la esperada sentencia, se congregaron para pedir justicia y, también, seguridad; en particular, para quienes, como ocurrió con el empresario hace once meses, se sienten expuestos y a merced de los criminales cuando circulan con sus motos.

Delante de letreros con la consigna “Argentina quiere justicia”, Laura Blaquier, hermana de Andrés, dijo a LA NACION: “Estamos acá por todos lo que perdieron la vida. Queremos vivir sin miedo”. Conmovida, agregó: “ Confiamos en el proceso y en que habrá justicia. Queremos que la pena que dicte el juez se cumpla ”.

Familiares y amigos de Andrés Blaquier Ricardo Pristupluk

José Luis Denari, motociclista y vocero de la “Agrupación Motociclistas Agrupados”, afirmó: “Queremos darle visibilidad a la violencia que sufrimos los motociclistas. Nosotros somos solo un botón de muestra de lo que sucede hoy en el país. Los que más padecen la inseguridad son la gente común. Por cada Blaquier hay 200 personas víctimas de la inseguridad. Estamos viviendo en un estado de indefensión”. Y agregó: “Para los amantes del motociclismo en particular, este es un caso detonante”.

Denari sostuvo:”En un país donde todo vale, la vida deja de valer. Tiene que dejar de haber garantismo. El garantismo es veneno”. Y agregó: “Lo que hizo este chico no tiene perdón y en el mejor de los casos merece prisión de por vida”, en referencia al adolescente que le disparó en el pecho a Blaquier para robarle la BMW 1200 en la que regresaba a su casa en el country Martindale, junto con su esposa, luego de haber presenciado la final del Abierto de Polo de Hurlingham.

Explicó que, antes, a los motociclistas les robaban en los semáforos, de forma sigilosa y desapercibida. Pero, como pasa con la inseguridad en general, la situación empeoró para ellos: “De golpe ya te disparaban en una pierna para que te vayas a la banquina. Pero hoy te matan de un tiro en la cabeza o en el pecho, a la vista de todos, como fue aquello en la Panamericana, es brutal”. Indignado, Denari recordó también el caso de Pablo Avena, el profesor de gimnasia del Lengüitas y del colegio Northlands, al que balearon en la cara, a quemarropa, en un asalto de motochorros en el Camino Bancalari, de Tigre, en noviembre de 2022: “En aquel caso no lo mataron por dos centímetros”.

“Llegamos al punto de que no podemos salir de noche a andar en moto. Todo por miedo al robo”, cerró.

El “Oso” Marsan, representante del “The Distinguished Gentleman’s Ride”, un grupo de motoqueros, dijo: “Por sobre todo queremos que haya justicia. Estamos atravesando un proceso doloroso, pero motivador; generamos un espíritu de lucha para pedir prevención, seguridad y justicia. Queremos que se trabaje sobre los focos de inseguridad en todos lados”.

El hombre se mostró indignado: “Nos matan por una moto. Se manejan con impunidad por redes sociales mostrando motos como trofeos, exhiben sus caras, no se esconden. Está a la vista de todos”.

Marsan expresó: “Esto no tiene que ver con un perfil social del motoquero. El problema lo tienen tanto los chicos que hacen delivery como el que tiene tiempo para salir pasear. Esto atraviesa cualquier bolsillo. El problema no distingue clases sociales. Hay que frenarlo porque el costo es muy alto. Hoy mataron a un motociclista en Ituzaingó, la semana pasada a uno en La Matanza. El asesinato se naturalizó”.

El momento del asesinato de Andrés Blaquier

“Nos da mucho placer andar en moto, pero el disfrute está relacionado con el cuidado. Si estás permanentemente tenso, no hay disfrute. Tratamos de no andar solos. Hay zonas en las que directamente no se puede andar. En el Ramal Tigre de la Panamericana, cerca de la estación de servicio Shell, entre las rutas 202 y 197, les robaron a ocho motociclistas en las últimas semanas. Es una zona liberada, la división de los partidos de San Fernando y Tigre. Ahora andamos más atentos. Si estás distraído te cazan. No hay horarios ni códigos”.

El motociclista afirmó: “Soy optimista, va a haber justicia. No tiene ningún perdón lo que hizo” el asesino de Blaquier. Y concluyó: “Ese chico salió a cazar”.

Propuestas

Como medida preventiva de robos, Denari sugirió aumentar la presencia policial en las principales arterias viales: “Es un parche. Soluciona el 50% del problema, es lo mínimo que se puede hacer”.

“Las motos son un trofeo y roban para mostrar quién robo la más grande y cara. Quizás después la prenden fuego, muchas veces lo hacen solo para alardear, y por esa moto, como en este caso, murió alguien”.

José Luis Denari, referente de la agrupación "Motociclistas Agrupados" Ricardo Pristupluk

Ayer concluyó la etapa de testigos e incorporación de pruebas en el juicio por el asesinato de Blaquier y el lunes próximo comenzarán los alegatos, en el tramo final hacia la sentencia.

El debate está a cargo de los jueces del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Patricia Klentak. En el juicio, el Ministerio Público Fiscal está representado por Paula Romeo. La querella en representación de la familia de la víctima es ejercida por el abogado Ramiro Salaber, en tanto que los imputados son representados por los defensores oficiales María Paz Rodríguez Senese y Santiago Moisés.

El debate se desarrolla sin acceso al público general, restringido solo a las partes del proceso, por ser los acusados menores de edad.

Los dos menores sospechosos son juzgados por robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar lesiones graves, en concurso real con homicidio criminis causae (matar para lograr la impunidad), por alevosía y por haberse cometido con arma de fuego.

Como los imputados son menores de edad, en este juicio no se les impondrá una pena. Solo se decidirá si son inocentes o culpables del hecho que se les atribuye. Una vez que la sentencia quede firme se realizará un juicio de cesura, en el que se determinará la pena que se les aplicará, que no podrá ser la máxima de la escala penal del delito por el que se los encuentre responsables.

Matías Bianchi