Gustavo Molina, el padre del joven señalado como el responsable del asesinato de una mujer de 72 años ocurrido este lunes en Quilmes Oeste, contó que llevó a su hijo Yonatan ante la policía por temor a que lo maten. El acusado, de 21 años y con antecedentes penales, quedó detenido por el crimen de Teresa Pepe, quien fue encontrada muerta y atada con cables en la cocina de su casa.

“No lo entregué, lo llevé porque no quiero que lo maten en la villa [Itatí] donde se instaló hace dos semanas y al tercer día le sacaron la moto”, contó el hombre en declaraciones televisivas a El Trece. Además, remarcó que no cree que el chico haya asesinado a su vecina pese a que lo vieron en proximidades de la escena criminal.

“Pienso que mi hijo no fue, que estuvo con otra persona más porque me acabo de enterar que un vecino lo vio a la tarde con otro pibe que ni lo conoce. Él vino sin manchas de sangre, aunque la policía dijo que tenía algunas en las zapatillas”, relató.

La mujer fue encontrada muerta en la cocina cubierta por papeles y ropa

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Intendente Oliveri al 3600, en Quilmes Oeste, cuando Yonatan Molina presuntamente cruzó la medianera que separa ambos terrenos e ingresó al interior de la casa de su vecina, quien vivía allí desde hace 40 años.

La hipótesis que se maneja es que Molina ingresó con un cuchillo con el que apuñaló a la jubilada. Después, la ató con cables y la ahorcó, antes de arrastrarla por el piso hasta a la cocina. Una vez allí, la cubrió con papeles, cartones y ropa. La tía de Yonatan fue testigo del caso.

“Mi hermana vio que estaba pasando una tele por la medianera. Cuando salí de bañarme vi la carne [que robó] y las dos teles no estaba estaba allá, estaba en la villa”, sostuvo Gustavo y relato, además, que cuando le contó a su hijo “que Teresa estaba muerta quedó shockeado”. “En la comisaría lo abracé y le dije que lo quería y que diga la verdad”, agregó.

En esa línea, pese a los indicios que lo involucran, Gustavo aseguró que Yonatan nunca había hecho algo similar. Sin embargo, destacó que el joven tiene problemas de adicciones y relacionó con esas circunstancias la posibilidad de que haya cometido el delito. “Desde que empezó a ir a la chancha de Racing comenzó a fumar marihuana con cocaína, fuma paco. Se ve que ese día no tenía plata e hizo lo que hizo”, analizó.

La causa, caratulada como “homicidio criminis causa”, quedó bajo la investigación de la fiscal Ximena Santoro, de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Quilmes.

