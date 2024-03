Escuchar

El 17 de septiembre pasado, a las 5.20, Germán Bello murió después de ser arrollado por una camioneta 4x4 cuando cruzaba la avenida 9 de Julio, a la altura de la autopista Illia, en Retiro, conducida por el polista Cruz Novillo Astrada. Casi seis meses después, tras un peritaje clave, se supo que la víctima había consumido cocaína y alcohol.

Así lo informaron calificadas fuentes con acceso al expediente. “El resultado del peritaje toxicológico que concluye la presencia de alcohol y de cocaína en sangre y orina demuestra que el peatón cruzó no solo en forma imprudente, sino que estaba drogado en el momento del accidente. Además, tenemos que tener en cuenta las filmaciones de las cámaras de seguridad donde se registró el cruzamiento equivocado sin prestar atención a las luces de los semáforos y a la circulación de los vehículos”, sostuvo a LA NACION el abogado Rafael Cúneo Libarona, a cargo de la defensa de Novillo Astrada.

Según el análisis toxicológico, Bello, que tenía 36 años y antecedentes penales, no solo determinó la presencia de cocaína en sangre y orina, también en las fosas nasales.

“En los próximos días conseguiremos el sobreseimiento total y definitivo de Novillo Astrada”, afirmó Cúneo Libarona.

Según el análisis forense, Bello tenía 1,4 gramos de alcohol por litro de sangre y el hisopado nasal dio positivo de cocaína.

El polista, nacido en 1999, estuvo 24 horas preso. Tras su declaración indagatoria, el juez Carlos Bruniard decidió excarcelarlo, pero le prohibió salir del país y le fijó una serie de pautas de conducta que el imputado pudiera continuar el proceso en libertad.

“Venía por la avenida 9 de Julio y paro en el semáforo que se encontraba en rojo en la calle Arenales y cuando se pone en verde avanzo. A la altura del último semáforo, a la altura de la calle Arroyo, venía con un grupo de autos: delante de mí, un taxi, y del lado izquierdo, por Arroyo, de repente se aproxima un peatón que nunca lo vi, caminando por la calle, no por la senda peatonal. Esta persona nunca frenó a mirar para ver quién venía, por lo que continuó caminando con la luz en verde para los vehículos y es en ese momento es que al aparecer de forma repentina lo embisto con el vehículo, por lo que quede en shock, no sabía qué hacer, ya que al ser una autopista, al embestirlo en el carril izquierdo que es el más rápido, no podía cruzar para el lado derecho. Todo esto me asustó, quedé sorprendido”, recordó Novillo Astrada en su declaración indagatoria.

Tras contar cómo fue que arrolló a Bello, Novillo Astrada agregó en su indagatoria: “No sabía qué hacer, ya que al ser una autopista, al embestirlo en el carril izquierdo que es el más rápido, no podía cruzar para el lado derecho. Todo esto me asustó, quede sorprendido, por lo que llame al 911, pero se me cortaba, entonces llamo a mis padres y también se me corta. Como tampoco vi un móvil policial y al no haber más peaje, al estar en shock y estar cerca del domicilio de mi madre, como no me atendía, fui hasta la casa y ahí le dije todo lo que había sucedido, indicándole que quería acercarme al lugar o ir a la comisaría. Luego, al hablar con mi abogado, se comunica con la comisaria y con emergencias, y de ahí me fui con el vehículo junto con mis padres”.

Todo sucedió la madrugada del 17 de septiembre pasado

El 23 de octubre pasado, un mes después de la muerte de Bello, el juez Marcos Fernández dictó la falta de mérito, es decir, que, en ese momento, no tenía elementos ni para procesar ni para sobreseer al joven polista.

“En este estadio del proceso no existen suficientes elementos de juicio que habiliten a dar por reconstruido el evento inspeccionado jurisdiccionalmente de forma tal que resulte posible decretar su procesamiento, o bien, disponer su sobreseimiento. Por ello, corresponde recabar y producir una serie de medidas de prueba con el objeto de ampliar el campo de conocimiento que requiere el caso para su definición. En este orden, resultaría de utilidad, en consonancia con lo manifestado por la querella y la defensa del imputado, establecer, mediante peritajes de accidentología y de ingeniería vial, cuál fue la mecánica del siniestro en el que se vio involucrado el imputado”, explicó el magistrado en su resolución de 13 páginas.

