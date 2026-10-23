Crimen en Corrientes: son cuatro los sospechosos acusados por el homicidio de la docente Nanci Godoy

Para la Justicia, la docente Nanci Godoy, que daba clases en una escuela rural de Esquina, en Corrientes, fue asesinada y del plan criminal participaron cuatro personas.

Hace pocos minutos, el capataz de la estancia El Curupí, Ireneo Zarza, el puestero Nahuel Rojas y el peón Felipe Sandoval fueron imputados como coautores del femicidio de Godoy, de 52 años.

Además, Rosa Leguizamón, pareja de Rojas y quien le prestaba el caballo para que la docente llegara desde el casco de la estancia El Curupí hasta la Escuela N° 626, donde estudian hijos de los trabajadores del establecimiento rural y coto de caza, fue imputada como coautora del delito de homicio simple.

“En la tarde de hoy, en lo que se denomina audiencia de coerción, los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, a cargo de la investigación, pedirán que se dicte la prisión preventiva sin plazo perentorio para los cuatro imputados”, informaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Corrientes.

El cuerpo de Godoy aún no apareció. Ayer, por orden de la Justicia, personal de la Policía de Corrientes hizo una inspección en el “puesto tapera” donde solía dormir Zarza. Los detectives policiales y judiciales intentan determinar la escena del crimen.

La tapera de Ireneo Zarza dentro de la estancia El Curupy, donde habría sido asesinada la docente Nanci Estela Godoy

El “puesto tapera” está a 150 metros de distancia de la escuela donde trabajaba Godoy. En ese lugar, Zarza solía pasar la noche tomando whisky y se ponía agresivo”, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

Fuentes de la causa explicaron a LA NACION que en cercanías de la escuela donde trabajaba Godoy encontraron una boina y Zarza le habría reconocido a personal de la Policía de Corrientes que esa boina es de él.

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