Los investigadores no descartan que la desaparición de la maestra Nanci Godoy se convierta en un caso de femicidio

Los investigadores de la desaparición de Nanci Godoy no descartan que la maestra haya sido víctima de un femicidio e intentan determinar si la docente llegó a la Escuela N°626 de Esquina, en Corrientes, donde ejercía la dirección como suplente, y si la voz del mensaje de WhatsApp que recibió la familia pertenece a la maestra desaparecida.

Así lo sostuvieron a LA NACION calificadas judiciales. La hipótesis del femicidio surgió a partir de la detención de Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, dos puesteros que viven cerca de la escuela donde trabaja Godoy, de 52 años.

“Si bien, en principio, la decisión del Ministerio Público Fiscal (MPF) responde a una serie de contradicciones y ocultamiento de información –encubrimiento agravado– por parte de Rojas y Leguizamón durante las entrevistas que le realizaron en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, la normativa procesal penal de la provincia de Corrientes otorga una ventana de 72 horas para formalizar los términos de la imputación. En ese plazo, los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González analizarán los elementos probatorios obtenidos hasta ahora y otros que pudiesen sumarse en adelante, y no descartan agravar la acusación hacia una posible condición de partícipes de femicidio, mientras agotan la etapa de entrevistas a las personas que podrían estar vinculadas al hecho”, sostuvieron desde el MPF en un comunicado de prensa.

Los últimos audios de Nanci Godoy antes de su desaparición

Y se agregó: “Además, está prevista la continuación de los rastrillajes y otros allanamientos, con el fin de obtener más elementos que vinculen o descarten a los involucrados con la desaparición de la docente”.

Las detenciones de los dos puesteros fueron ordenadas por el juez de Garantías Gustavo Vallejos, tras un pedido de los fiscales Mosquera y González.

Leguizamón es la mujer que “le presta el caballo” a Godoy para que pueda llegar desde el casco de la estancia El Curupy, en el paraje El Malezal, en Esquina, hasta la Escuela N°626, donde estudian diez alumnos, todos hijos de peones rurales.

Como no tenía noticias de Godoy desde el 7 de este mes, la familia de la docente se comunicó con Leguizamón. La mujer dijo que le parecía extraño que la maestra no hubiese regresado de la escuela, según dijo en la denuncia que hizo el jueves pasado en la comisaría de Esquina el hijo de la maestra desaparecida, Sebastián Medina.

El joven sostuvo que la pareja de Leguizamón, “el señor Nahuel”, fue hasta la escuela y no encontró a Godoy. “No había nadie”, dijo el puestero, siempre según la denuncia.

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La familia de Godoy afirmó que la última vez que tuvo noticia de la maestra fue el 7 de este mes a las 20.34, cuando recibió un mensaje de voz por medio de aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

“Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen día. Yo estoy acá, en la estancia. Le escribí al de Corrientes por el agua, ¿viste? Y me dijo que le pasara fotos. Imaginate, le pasé el video de cómo yo encontré la escuela y cómo hoy estoy con alumnos, pero no tengo agua, nada. Le pasé del techo, todo. Me dice, ‘le vamos a dar una mano‘. ‘Sí‘, le dije. ‘Después tengo que andar cargando agua de los vecinos‘. “¿Usted tiene una bomba o algo?”, me dice. Pensaba que estaba la bomba. ‘No, acá no hay nada. Intentaron hace muchos años; se ve que quedó todo ahí, en el intento‘, le dije yo. Bueno, le pasé todos los videos de cuando entré a la escuela. Se va a querer morir más o menos, pero bueno, esa es la realidad. Así que espero que me den respuesta", fue el mensaje que recibió Alejandra, la nuera de Godoy.

La línea de WhatsApp de la docente se activó por última vez a las 20.45 de ese mismo día. Ahora, los investigadores intentan determinar si la voz del mensaje corresponde a la de Godoy o se trata de alguien que simuló ser la maestra.

Nanci Estela Godoy realiza cada semana una larga travesía a caballo para llegar a la escuela rural a la que asisten diez alumnos

“Siempre estuvo en duda que la voz del mensaje fuese la voz de Godoy. Se está investigando. Si se llega a confirmarse de que alguien simuló ser la docente, se puede presumir que nunca llegó a la escuela”, afirmaron las fuentes consultadas.

Leguizamón y Rojas no son los únicos detenidos que tiene el caso. Desde el fin de semana está preso el peón rural Ernesto Bordón.

En los últimos días se realizaron rastrillajes en búsqueda de la docente desaparecida en Corrientes

“Hay una persona demorada; se trata de un peón que nos había dado información de lo que había sucedido con la docente. Fui hasta la escuela a corroborar lo dicho y no era cierta la información. El sospechoso trabajaba en la estancia como peón. Trabajó en la semana comprendida entre el 5 y el 9 de este mes. Desde el lunes 12, que fue feriado nacional, no fue más a trabajar”, había dicho el fiscal Mosquera en una entrevista con radio Sudamericana.

La investigación por la desaparición de Godoy cumple una semana. Como se consignó, la causa comenzó el jueves pasado tras la denuncia del hijo de la docente.

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