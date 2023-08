escuchar

Los tres sospechosos que asesinaron al médico Juan Carlos Cruz, de 52 años, jefe de emergencias del Hospital Carrillo, para robarle su automóvil Fiat Cronos rojo, fueron grabados por las cámaras de seguridad instaladas en las adyacencias de la escena del crimen, en esquina de Lanús y Gregoria Pérez, en Morón.

Cruz, médico cirujano, fue ejecutado de un balazo en la cabeza. Se trató de un único disparo en la cabeza efectuado a muy corta distancia con una pistola 9 milímetros.

Las imágenes de los sospechosos del homicidio

Al revisar las imágenes de las filmaciones, los técnicos del Ministerio Público Fiscal de Morón hicieron capturas, cuadro por cuadro, y lograron fijar los rostros de los tres sospechosos. A partir de la difusión de las fotografías, los detectives policiales y judiciales apuntan a que algún testigo pueda aportar datos que permitan identificar y detener a los responsables del homicidio, ocurrido ayer por la tarde.

Los tres sospechosos también habían sido grabados por las cámaras del Municipio de Morón, 15 minutos antes del ataque, cuando caminaban por la plaza Patagones y cinco minutos después del homicidio, cuando doblan a la izquierda por una avenida en dirección a Rafael Castillo, en el partido de La Matanza.

Al realizar la reconstrucción del sangriento episodio, los investigadores determinaron que el médico fue asesinado a las 16.56, por tres delincuentes que lo sorprendieron cuando llegaba a la casa de su madre y descargaba un equipo de aire acondicionado.

Juan Carlos Cruz fue asesinado de un balazo en la cabeza Facebook

Uno de los asaltantes lo mató de un balazo en la cabeza cuando intentó quitarle el teléfono celular. Los delincuentes abandonaron al médico que quedó herido en la vereda y huyeron en el Fiat Cronos rojo de la víctima.

Media hora después del homicidio, una patrulla de la policía bonaerense encontró abandonado el automóvil del médico en el barrio Don Bosco, de la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. Los asaltantes abandonaron el vehículo debido a que se había pinchado una rueda y robaron partes del automóvil.

Hasta el momento, los investigadores no hallaron grabaciones de las cámaras de seguridad que hubieran registrado el recorrido de los sospechosos, luego de abandonar el Fiat Cronos del médico, en la zona donde fue abandonado.

El homicidio es investigado por el fiscal de Morón Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón.

Mi hermano fue muy ejemplar en su esfuerzo por estudiar y superarse día a día. Venimos de muy abajo, todo es sacrificio. Mi hermano no vive en un palacio: ese es el sueldo del ciudadano que salva vidas todos los días y no tiene un techo digno porque no alcanza, porque no le pagan bien y encima lo rematan con un tiro en la cabeza”, sostuvo la hermana de la víctima.