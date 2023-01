Crimen en Villa Gesell: los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa ya están en Dolores para el juicio que empieza mañana

escuchar

Con el comienzo de la feria judicial, se dará inicio al juicio oral y público contra los ocho jóvenes acusados de haber matado a golpes a Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Los imputados, que están detenidos desde hace casi dos años, fueron trasladados hoy, muy temprano, desde la Alcaidía 3 de Melchor Romero, en La Plata, a la centenaria Unidad 6 de Dolores. Todo está listo para que mañana, a las 9, estén sentados en el banquillo, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, para enfrentar cargos gravísimos y la expectativa de recibir la pena máxima. Los primeros testigos del debate serán Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima.

“Los ocho acusados planearon y acordaron emboscar, con la intención de matar, a Fernando Báez Sosa. Se va a probar que hubo alevosía. Está muy claro, para nosotros, que había una decisión. La decisión era quitarle la vida a la víctima. Vamos a trabajar para que a los acusados se los condene a la pena de prisión perpetua. Para nosotros, los ocho fueron coautores del crimen. Todos cumplieron un papel”, afirmó a LA NACION el abogado Fernando Burlando, que representa a los padres del joven asesinado.

Luciano Pertossi, de 21 años y apodado Chano; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21, están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los ocho acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa: Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Máximo Thomsen

En el juicio se debatirán, además, las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Báez Sosa, que se encontraban con él cuando fue asesinado.

Hoy, a las 8, un móvil del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) trasladó a los ocho acusados desde la Alcaidía Departamental La Plata 3, situada en Melchor Romero, a la cárcel de Dolores, donde permanecerán alojados mientras dure el juicio.

“El primer día vamos a declarar para poder estar en la sala todo el juicio, pero no sabemos si vamos a poder aguantar tanto tiempo ahí porque es un momento muy duro recordar todo lo que le hicieron a mi hijo”, dijo el padre de la víctima en declaraciones periodísticas.

Se prevé, en principio, que a lo largo del debate declaren 170 testigos. Las audiencias, a cargo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, se realizarán en la Sala de Audiencias Multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores, la misma donde se hizo el juicio por el homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas, ejecutado en General Madariaga el 25 de enero de 1997.

El Ministerio Público estará representado por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García. Los ocho acusados son defendidos por el abogado Hugo Tomei.

Para la segunda jornada están previstas las declaraciones testimoniales de Julieta Rossi, la novia de Báez Sosa, y de diez amigos de la víctima, testigos presenciales del crimen ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Julieta y Fernando Báez Sosa Archivo

“Cuando salí [de Le Brique] estaba la ambulancia y Fer estaba en el piso; yo me acuerdo que lo vi, pero no sabía que era él. Estaba Santiago Corbo [amigo de Báez Sosa], le pregunté quien era [la persona que estaba en el piso]. Me dijo que era Fer. Me agarró y no me acuerdo de mucho más. Vomité al costado de la calle, quise ir a donde estaba [su novio], pero la chica de la ambulancia y Santiago Corbo no me dejaban acercarme”, sostuvo Rossi al comenzar su declaración testimonial en la instrucción de la causa.

Según el requerimiento de elevación a juicio firmado por la fiscal Verónica Zamboni, cuando a Julieta Rossi le preguntaron qué proyectos tenían con Fernando, respondió: “Fer era mi primer novio y yo la suya. Tenemos [sic] 19 años, estábamos aprendiendo juntos. Los proyectos eran cosas tontas, capaz, pero que significaban un montón para nosotros. Era mi novio, pero también era mi mejor amigo”.

Uno de los amigos de Báez Sosa que va a declarar en la segunda audiencia es Juan Bautista Besuzzo. Cuando prestó testimonio durante la instrucción de la causa, sostuvo: “El primer masculino que le pegó a Fernando era alto, de 1,85 metros, de contextura robusta, cabello castaño oscuro, quien vestía una remera blanca, borcegos marrones y un pantalón aparentemente bordó o marrón. Creo que este masculino con el golpe lo sentó a Fernando. Ahí yo lo veo a Fernando de rodillas. Este muchacho lo golpeó a Fernando en el piso, le dio al menos tres patadas en la mandíbula. Ahí Fernando ya no respondía. Yo me quedo enfrente, shockeado, y veo a Fernando en el piso desvanecido, como en una posición fetal”.

Besuzzo recordó que el grupo de amigos llegó en ómnibus a Villa Gesell el 16 de enero de 2020 y se hospedaron en el hostel Hola Ola. El fin de semana terminó en tragedia.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el grupo que atacó a Fernando Báez Sosa se va del lugar y la víctima queda tendida en el piso

Para la segunda audiencia también se espera el testimonio de Julián García, otro amigo de Báez Sosa. Se trata del muchacho que, a las 4.40 de ese trágico 18 de enero de 2020, fue agredido por un grupo de jóvenes. Fernando fue echado del boliche por los patovicas por intentar defenderlo.

“A los cinco minutos de estar ahí [afuera del boliche], charlando con los chicos sobre el motivo por el cual los habían sacado y sobre lo que había pasado adentro, es cuando aparece un grupo de jóvenes. Eran seis o siete. Nos empezaron a golpear a todos. Recibí un golpe en la boca, pero no fue nada; otros recibieron más que yo. Quedé aturdido porque fue en un oído [el golpe]. Fui enfrente a buscar a los de seguridad de Le Brique. Uno de los agresores decía textualmente ‘ahora qué pasa que estamos afuera’, como incitando la pelea. Cuando me doy vuelta lo veo a Fernando en cuero [sic], tirado en el piso, y le estaban pegando patadas; en ningún momento vi arma ni elemento alguno, eran piñas y patadas”, sostuvo García en su declaración en la instrucción del expediente.

Fuentes cercanas a los ocho acusados explicaron a LA NACION que todavía no está decidido si los imputados van a declarar en el debate, que dicha situación se definirá a medida de la presentación de los testigos.

“Están transitando la experiencia de detención de forma adecuada”, sostuvo a LA NACION una persona que habla periódicamente con los ocho jóvenes.