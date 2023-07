Crimen y misterio: “Matame cuando me vengas a buscar, no me dejes vivo”, los audios entre el trader asesinado y un barra

escuchar

“Matame cuando me vengas a buscar, no me dejes vivo”, le advirtió Fernando Pérez Algaba a su interlocutor, un histórico integrante de la barra brava de Boca Juniors. Se trata de un audio que es analizado por los detectives judiciales que investigan el homicidio del trader de 41 años, cuyo cuerpo apareció descuartizado en un arroyo de Lomas de Zamora.

Los audios de las amenazas que recibió la víctima

El barra, cuya identidad no se difunde porque no está imputado en la causa, le reclamaba a Pérez Algaba una deuda. El trader, en un mensaje que le había mandado a sus contactos, explicó que le había ofrecido un terreno en Cariló para cancelar la deuda, pero que su acreedor solo quería efectivo.

“Los audios de las conversaciones entre la víctima y el barra son un indicio sobre un posible móvil del homicidio, pero por ahora no es más que una pista” , explicó a LA NACION una calificada fuente judicial.

Las conversaciones serían grabaciones que hizo Pérez Algaba cuando hablaba con el barra. “Te gusta grabar. Graba cC+uando te falten las manos para contar la plata, te gusta garcar [sic] la plata”, el integrante de La 12 a la víctima.

El cuerpo descuartizado del trader fue arrojado en el arroyo del Rey, en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora.

Primero se encontraron los dos brazos y las dos piernas del empresario en una bolsa negra en el interior de la valija roja. Anteayer, cuando se realizaban tareas de drenaje en el arroyo, se halló el torso.

Todas las partes tenían tatuajes y se detectaron dos impactos de bala en el torso. Ayer, finalmente, fue encontrada la cabeza, estaba dentro de una mochila en el mismo arroyo.

La identificación del cuerpo estuvo a cargo de Sección Dactilar de la División Dactiloscopia de la Policía Científica bonaerense. Los especialistas cotejaron las huellas de los miembros superiores encontrados en el arroyo el domingo pasado y lograron certificar que se traba de Pérez Algaba.

En el interior de la valija donde estaban las extremidades de Pérez Algaba se encontraron cuatro documentos de identidad correspondientes a los integrantes de una familia que vive en Ingeniero Budge, quienes declararon como testigos ante el fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez, a cargo de la investigación

“Los testigos dijeron que le prestaron la valija a una familiar y que se habían olvidado los documentos en el interior de la maleta”, sostuvo una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El fiscal Domínguez solicitó cuatro órdenes de allanamiento de urgencia en distintos domicilios del sur del conurbano bonaerense, en uno de los cuales se detuvo a una mujer trans, la persona a la que le habían prestado la valija.

“La sospechosa, identificada por fuentes policiales como Nicol Alma Chamorro fue apresada en su vivienda de la calle Murature al 3000, de Villa Caraza, Lanús. En principio, la detenida está acusada del homicidio de Pérez Algaba, quien se cree fue asesinado y descuartizado en el marco de un ajuste de cuentas”, según informó la agencia de noticias Télam.

El homicidio de Pérez Algaba no habría ocurrido en donde fueron halladas las partes del cuerpo.

