Crisis en Nelson. Denuncian que la mutual del pueblo dejó de pagar a sus ahorristas: miles de millones de pesos en juego

SANTA FE.- Como hace 25 años, cuando en el gobierno del presidente Fernando de la Rúa el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, decretó el “corralito” para evitar que los ahorristas retiraran el dinero depositado en bancos y financieras, en la localidad de Nelson, 42 kilómetros al norte de esta capital, a la vera de la Ruta Nacional 11, una entidad de ahorro y crédito se niega a restituir fondos a sus ahorristas.

El reclamo, aún no justipreciado oficialmente, podría superar los 4500 millones de pesos.

Por esta situación, decenas de ahorristas de la región, con patrocinio letrado, comenzaron a hacer sus denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La entidad involucrada es la Mutual del Club Libertad, situada en Sarmiento 690, en aquella localidad de 4500 habitantes, que funcionó como una entidad de ahorro y crédito de referencia para vecinos de la zona del centro-norte santafesino, pero que desde hace unos meses enfrenta una fuerte crisis económica e institucional.

Todos los problemas no resueltos se agravaron tras la muerte de su presidente, Osvaldo José Leiva, el 4 de este mes. De inmediato la sede cerró sus puertas, los fondos dejaron de estar disponibles y decenas de ahorristas del pueblo y de localidades aledañas se encontraron sin poder recuperar su dinero ni obtener explicaciones.

Todos creyeron que la normalidad llegaría una semana después, cuando se registró la reapertura parcial de la mutual. Sin embargo, en cuestión de horas los ahorristas comprobaron que no habría respuestas, ya que no se comunicó absolutamente nada a los ahorristas. Con ese final previsible, los damnificados comenzaron a organizarse y a recurrir a la Justicia.

“No hay plata”

Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos de ahorristas afectados, confirmó que la entidad reconoció que no cuenta con fondos para devolver el dinero y que la causa penal presentada ante la Fiscalía Regional N°1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) todavía no tiene fiscal designado, a más de dos semanas del cierre de la mutual.

La abogada precisó que los primeros reclamos comenzaron antes del hecho que desencadenó la crisis pública. “Nosotros nos enteramos de esta situación ya a fines de marzo”, explicó, y detalló que uno de sus clientes, asociado a la mutual desde hacía aproximadamente diez años, había anticipado que al vencimiento de su plazo fijo retiraría sus fondos, pero se encontró con que el dinero no estaba disponible.

En declaraciones radiales, Spreggero indicó: “ Las explicaciones eran muy escuetas, se iban dilatando los tiempos y los ahorristas no tenían forma de recuperar sus fondos ”, añadió.

Ante una consulta, la profesional dijo que “la situación se agravó cuando trascendió el deceso de Osvaldo José Leiva, quien se desempeñaba como presidente de la mutual. Quedamos en una situación de total incertidumbre y a partir de ese momento la mutual permaneció cerrada”, remarcó la letrada.

“Desconocemos con certeza cuántos asociados reclaman, porque hay diversos grupos. Entonces, tampoco podemos estimar cuánto dinero se estaría adeudando”, aclaró la profesional.

En tanto, algunos ahorristas comentaron a LA NACION que “unos pocos” lograron retirar sumas pequeñas antes del cierre. No obstante, los casos de montos importantes siguen sin resolución, según se aclaró.

Por otra parte, la mutual retomó la atención a fines de la semana pasada. “Pero el dinero no aparece, no tenemos comunicación y no sabemos quiénes son las autoridades que han quedado a cargo”, agregó la abogada de los ahorristas.

Lo que comenzó a trascender en las últimas horas es que, si se obtienen créditos en bancos y/o entidades financieras, la mutual podría devolver parte de los depósitos. “Pero sería como volver al ‘corralito’ de 2001, porque ellos van a decir qué monto se podrá retirar por semana”, subrayó Spreggero.