“La oferta de reparación que hizo Morla es ridícula y absurda”: la respuesta de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona por la oferta sobre la marca del Diez

Rápidamente llegó la respuesta a la propuesta del abogado Matías Morla de compensar a los herederos de Diego Armando Maradona con 150 millones de pesos a cambio de suspender el juicio donde debe ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta a propósito del uso de la marca “Maradona” y el destino de los millonarios ingresos de los negocios vinculados a nombre del Diez.

Como era de esperar, no fue bien recibida por los abogados Alfredo Huber y Diego Mayol, que representan en el expediente a Dalma y Gianinna, dos de las hijas del astro mundial del fútbol.

“La oferta de reparación que hizo Morla en el caso concreto es ridícula y absurda. Es un caradura. Por suerte interviene un muy buen juez, serio y honesto, que evitará la intentona de impunidad, rechazando el beneficio que pide”, sostuvieron a LA NACION Huber y Mayol.

En un escrito firmado por sus abogados Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona, Morla solicitó el instituto de la suspensión del juicio a prueba, también conocido como probation, a cambio de compensar a los herederos (los cinco hijos) con 150 millones de pesos (unos 100.000 dólares) en seis cuotas.

“Concretamente ofrece la suma de $150.000.000 a pagar en seis cuotas iguales mensuales y consecutivas de $25.000.000, procediendo a abonar la primera de ellas dentro de los diez días hábiles siguientes a ser concedido el instituto bajo análisis. Es del caso señalar, para que tenga una más acabada idea de la situación socioeconómica de nuestro asistido, que, tal como lo indicara al momento de prestar declaración indagatoria, nuestro ahijado procesal es de profesión abogado y posee su propio estudio jurídico que resulta ser su principal sostén económico. Por su parte, es padre de tres hijos a los que mantiene íntegramente, al tiempo de pasar una cuota alimentaria a su expareja”, sostuvieron D’Alessandro y Cúneo Libarona en el escrito presentado ante el juez Juan Giúdice Bravo, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 17.

Otros imputados en la causa, como Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla, y Rita y Claudia Maradona, dos de las hermanas del Diez, también solicitaron una probation.

“La probation no es una vía de escape, una patente de corso o un comodín para que un imputado zafe de la acusación penal que pesa en su contra. Para evitar ser sometido a un juicio oral y la eventual imposición de una sanción penal, el imputado debe realmente querer superar el conflicto. El análisis de ese esfuerzo superador para componer el conflicto se mide por la oferta de reparación que haga el imputado, que debe ser proporcional al daño causado y encontrarse dentro de sus posibilidades”, explicaron Huber y Mayol.

El abogado Matías Morla, último apoderado de Diego Maradona

En la presentación, Cúneo Libarona y D’Alessandro también explicaron que, si se le concede la probation, además de pagar a los herederos, “Morla ofrece realizar trabajos comunitarios en una institución de bien público con regla de conducta a ser impuesta” .

A fines de abril pasado, la jueza nacional en lo criminal y correccional Rita Molina elevó la causa a la etapa de juicio oral y público.

El expediente se había iniciado a partir de las denuncias presentadas por Dalma y Gianinna (representadas por Huber y Mayol), Jana (con la representación de Félix Linfante y Marcelo D’Angelo) y Diego Armando (h), quienes sostienen haber sido desplazados de los beneficios económicos generados por la explotación del nombre y la imagen de su padre.

Según el auto de elevación a juicio, la acusación afirma que Morla, junto con Pomargo y Sergio Garmendia [designado como administrador], controló durante años el negocio vinculado a las marcas “Maradona” a través de la sociedad Sattvica SA, una empresa que concentró los derechos comerciales más valiosos del patrimonio del exfutbolista. Para los querellantes, esa estructura fue utilizada para retener el control de las marcas y, tras la muerte de Maradona, impedir que sus hijos accedieran al usufructo que les correspondía como herederos.

La resolución judicial sostiene que provisionalmente existen elementos suficientes para considerar que los hijos de Maradona fueron privados del uso y disfrute económico del nombre de su padre, un activo central de la herencia.

Según fuentes con acceso al expediente, tras la muerte de Maradona, Sattvica SA firmó contratos que superaron los US$3.000.000 y Morla habría retirado 5 millones de dólares de una cuenta de la que era cotitular con el Diez y que estaba radicada en el exterior.

El tribunal destacó que las marcas no solo generaban ingresos millonarios, sino que constituían el núcleo del legado económico y simbólico del exjugador, cuyo control quedó concentrado en manos ajenas a la sucesión.

El segundo eje de la causa apunta a la transferencia del control de Sattvica SA a favor de Claudia Nora Maradona y Rita Mabel Maradona, hermanas del exfutbolista, quienes no fueron reconocidas como herederas en el proceso sucesorio.

Para los acusadores, ese movimiento consolidó la exclusión de los hijos del circuito de ingresos derivados de las marcas al permitir que personas sin derechos hereditarios percibieran beneficios vinculados al nombre “Maradona”.

“Reparar es, en primer lugar, volver las cosas al estado anterior. La imputación que pesa sobre Morla es, resumidamente, haberse apropiado o quedado para sí, luego de la muerte de Maradona, de las marcas y de la sociedad a cuyo nombre se registraron (que eran todo propiedad de Maradona y luego de sus hijos, por derecho sucesorio), para explotarlas desde entonces hasta el día de hoy, con pingües beneficios (por varios millones de dólares). La oferta que hizo no incluye la devolución de las marcas ni de las acciones de la sociedad. O sea, una probation concedida y luego cumplida implicará un sobreseimiento y que todo siga en sus manos, a contramano de la doctrina de la Corte Suprema de la Nación de que un delito no debe rendir beneficios”, sostuvieron los abogados Huber y Mayol.

Diego Armando Maradona y Matías Morla

Los abogados de Dalma y Gianinna explicaron: “Está dentro de sus posibilidades hacer una oferta de reparación seria y razonable porque cuenta con medios económicos: tiene 8 millones de dólares según acuerdo prenupcial secuestrado, se quedó con 5 millones de dólares de Maradona en un banco italiano, dio a embargo dos departamentos por un millón y medio de dólares, recaudó como vimos varios millones de dólares por contratos durante estos años, documentó en una escritura la entrega de US$100.000 a las hermanas de Maradona por facturación de Sattvica SA., tendría en cuentas bancarias de paraísos fiscales más de 15 millones de dólares, sus declaraciones de bienes personales muestran inmuebles y autos de bastante valor. Es decir, tiene un patrimonio de por lo menos 30 millones de dólares. Y ofrece en concepto de reparación, por todo concepto, US$20.000 para cada heredero. Es un caradura”.

El juez Giúdice Bravo citó a las partes a una audiencia para el 22 de septiembre próximo con el fin de tratar las presentaciones de los pedidos de suspensión de juicio a prueba.