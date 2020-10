Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 09:22

CÓRDOBA.- La Policía de Córdoba sugirió que tomen licencia los agentes con sobrepeso de grado 2 y 3, considerado un factor de riesgo para Covid-19. De los 20.000 efectivos de la fuerza, 509 están con licencia excepcional por integrar los grupos de riesgo que antes había definido el Ministerio de Salud de la Nación: mayores de 60 años, padecimiento de EPOC, diabetes tipo 1, enfermedades autoinmunes y embarazadas (149 del total). Desde comienzos de este mes, también se sumó la obesidad.

Quienes estén obligados a tomar la licencia cobrarán su sueldo, pero no podrán realizar adicionales, lo que implica una fuerte restricción en sus ingresos. Desde hace unos días, los efectivos deben informar -sobre la base de una tabla de peso y talla- su índice de masa corporal. Los que superen el índice 35 (más de 20 kilos de sobrepeso) entran en las categorías de obesidad 2 y 3. La masa muscular se calcula dividiendo el peso por la altura al cuadrado.

La comisaria mayor Marcela Santucho, directora de Sanidad de la Policía, explicó a LA NACION que las licencias no serán compulsivas: "Todas las licencias originadas en los grupos de riesgo de salud y de edad son voluntarias. Les ofrecemos la información; necesitamos que acompañen los estudios médicos para acreditar su situación. La mayoría de las patologías son silenciosas. Les ofrecemos el plan de salud integral del Policlínico".

Ayer, después de que se conociera la inclusión de la obesidad en el listado de factores de riesgo de la fuerza, Santucho mantuvo una reunión virtual con los jefes para comunicar cómo sería el procedimiento. En la Policía, al día de hoy, hay 586 agentes contagiados (tres están internados); cuatro murieron y 489 ya se recuperaron. En los últimos días se contagió el jefe Gustavo Vélez, quien está recuperándose en su casa. Los datos incluyen al personal administrativo, de calle y del escalafón técnico y profesional.

"Ellos están en su derecho de solicitar la misma licencia extraordinaria que el grupo anterior con factores de riesgo", planteó Santucho, en referencia a quienes tienen sobrepeso. "La decisión es de control médico, para superar el problema, y la misma licencia apunta a la prevención y la promoción de la salud. No se trata de que se vayan a su casa para que nada cambie".

Aunque no dio números, Santucho admitió que la cantidad de efectivos con sobrepeso es "importante", más allá de que se llegue a la obesidad o no. "Se relaciona con los hábitos de vida saludables; mandarlos a la casa no es la solución, porque hay más riesgos por el mayor sedentarismo. Tenemos los mecanismos para el seguimiento y control", agregó.

El sobrepeso es un problema para las policías de distintos puntos del país. Hace cuatro años -después de un censo- se determinó que casi la mitad de los integrantes de la fuerza de Santa Fe tenía sobrepeso. El 17% ingresaba directamente en la categoría de obesidad.

En 2014, según un estudio en la Policía Federal, el 80% de los agentes tenía problemas de sobrepeso y obesidad; el valor superaba la media nacional. En la Argentina el sobrepeso y la obesidad aumentaron de 49% a 61,6% entre el 2005 y el 2018, según los resultados de la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) que difundió el Indec hace un año.

