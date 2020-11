Delitos. Vecinos denuncian robos y hurtos en el Bajo de San Isidro

Fueron incrementados los patrullajes en esa zona del conurbano norte Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Vecinos de San Isidro están preocupados por robos en la zona conocida como el Bajo. En uno de esos episodios, una mujer que se encontraba dentro su automóvil fue sorprendida por dos delincuentes que le apuntaron con un arma en la cabeza para robarle el vehículo. Dos semanas atrás, Paula, que vive desde hace más de cuatro años en el barrio, regresó a su hogar y se encontró con que faltaban tres bicicletas y sus respectivos cascos. Esos sucesos, registrados este mes, intranquilizaron a los moradores de un área por lo general tranquila.

"Yo había salido dos horas, y en ese lapso entraron. Saltaron el portón de mi casa y pasaron por arriba de las bicicletas. Tengo miedo porque si pueden saltar un portón de casi 3 metros de alto, entonces pueden meterse en cualquier lado", contó la vecina damnificada por ese robo.

Unos días antes, el 5 del actual, cerca de las 20, una amiga de Paula se encontraba en su automóvil esperándola a muy pocos metros de su casa. En ese momento, fue abordada por dos delincuentes. "Apareció un hombre armado diciéndome a los gritos que me bajara del auto. Instintivamente le tomé la muñeca para que no me disparara, el hombre seguía gritándome. Logré tomar mi cartera, mi celular y las llaves, me bajó a los empujones del auto y empecé a correr", relató Florencia, la víctima de ese hecho de violencia. Los ladrones no pudieron llevarse el vehículo.

Vecinos buscan protegerse con alambrados electrificados en las medianeras Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Según explicó esa mujer, la policía actuó rápidamente y poco después fueron capturados tres sospechosos, que tienen antecedentes por robo de automóviles. Según pudo averiguar LA NACION, solo uno de esos hombres quedó detenido, mientras que sus presuntos cómplices fueron liberados la semana pasada.

Fuentes de la Municipalidad de San Isidro informaron que en los últimos meses solo se tiene registrado la denuncia de dos intentos de robos. Uno de esos casos sucedió el pasado 5 de este mes cuando tres delincuentes fueron detenidos por móviles que se desplegaron en la zona ante un llamado al 911 que alertaba sobre el episodio que tuvo como víctima a Florencia, en Suárez Sánchez al 800, y un frustrado hurto de bicicletas en Pedro Mendoza al 100.

"De lo registrado surge que no hay incremento de inseguridad, sino hechos aislados. No obstante, se puso mayor atención en los patrullajes y en el monitoreo de las cámaras de seguridad instaladas en esa zona", aseguraron en la intendencia.

Como medida de prevención tras esos hechos de inseguridad, los vecinos del barrio decidieron mantener vínculos a través de las redes sociales para intercambiarse alertas ante movimientos anormales en la zona. Hasta antes del inició de la cuarentena para la prevención de contagios del coronavirus Covid-19, a muy pocos metros de la zona donde ocurrieron los últimos robos denunciados, funcionaba una escuela. La actividad del Colegio San Juan El Precursor aumentaba notablemente el tránsito de personas por el barrio, lo que hacía sentir más seguros a los vecinos, según contaron aquellos que viven en ese barrio.

Móviles policiales recorren la zona conocida como el Bajo de San Isidro Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En la calle Estanislao Díaz una familia decidió autoprotegerse con un tendido eléctrico sobre el paredón de su casa: "Hace un tiempo, cuando le entraron a robar a una vecina, además de robarle sufrió un hecho de violación. Nuestra medianera es baja, por tal caso, pueden saltar rápidamente acá, es por eso que colocamos el tendido eléctrico", explicó la mujer que decidió electrificar su medianera.

Una conflictiva propiedad

Otra vecina que reside en la misma calle dijo que denunció la presencia en la zona de gente que consumía drogas en la madrugada. "Llamé y vino la guardia urbana", contó.

Una casa abandonada sería el lugar marcado por los vecinos como punto de venta y consumo de drogas. Una mujer que vive en Estanislao Díaz el 800, cerca de esa vivienda, aseguró: "Nunca fui miedosa, pero tememos que empeore, que se metan en las casas".

En tanto que Marina, que tiene su vivienda en Maestro Suárez Sánchez, expresó: "Por la cuarentena hubo un montón de presencia policial. Ahora hay poca. Necesitamos una respuesta más rápida para que la policía llegue a tiempo. Cuatro meses atrás, a unas pocas casas de acá estaban los albañiles trabajando y se bajaron dos pibes de un auto y les robaron celulares y billeteras".

Algunos meses atrás, una persona ingresó a robar en la vivienda ubicada en Maestro Suárez Sánchez al 800, y tras ser buscada intensamente por la policía, comenzó a saltar las medianeras de las casas para huir de los agentes. En las semanas con más restricciones por la cuarentena, dos robos ocurrieron en viviendas sobre la calle Estanislao Díaz. Laura, una de las víctimas, aseguró que no llegó a darse cuenta del hecho por lo rápido que ocurrió todo. "Saltaron el portón, y desde adentro uno le pasó la bicicleta a otro que estaba afuera y después se fueron".

Los vecinos se intranquilizaron por robos en una tradicional zona de San Isidro Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Vecinos del lugar aseveraron que la calle Pedro de Mendoza, la cual está pegada a las vías del tren y con muy poco tránsito, sería utilizada por los delincuentes para una rápida fuga luego de cometer ilícitos.

Las fuentes del municipio afirmaron que no han recibido reclamos de los vecinos y destacaron que mantienen "una excelente relación con ellos". Y agregaron: "Las comisarías y la presencia policial dependen del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El municipio invierte muchos recursos en el patrullaje municipal y cámaras, aunque por falta de autonomía no tiene una policía propia ni puede determinar políticas de seguridad en el partido".

