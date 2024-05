Florencio Varela: arrestan al hijo del concejal libertario Ezequiel Taborda por robar en una casa

Escuchar

El hijo de un concejal de Florencio Varela, integrante de La Libertad Avanza (LLA), fue detenido en las últimas horas acusado de haber cometido una violenta entradera en la vivienda de una anciana en José Mármol, municipio de Almirante Brown, junto a otros dos hombres. Al momento del allanamiento, el joven de 20 años tenía en su poder una carabina, la réplica de una pistola 9 milímetros y en su casa había un Chevrolet Corsa, modelo similar al usado en el robo, que tenía pedido de secuestro por haber sido hurtado en la localidad de Bosques en 2023.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad Bonaerense, el imputado es hijo de Ezequiel Horacio “Chamu” Taborda, del bloque local de LLA. Su detención fue dispuesta por la UFI N.º 11 de Lomas de Zamora sospechado de haber protagonizado un robo el pasado 21 de abril en la vivienda de una anciana de 89 años.

En ese hecho, según pudo saber LA NACION, la víctima fue sorprendida cuando estaba descansando. Tres hombres ingresaron por una ventana trasera tras dañar una reja y golpearon a la mujer para que les entregara dinero. Luego, se dieron a la fuga con 50 mil pesos.

Un fue detenido por entrar a robar a la casa de una jubilada Ministerio de Seguridad bonaerense

A pedido de la fiscalía, el Juzgado de Garantías N.º 5 de Lomas de Zamora dispuso una serie de allanamientos en las que fue aprehendido uno de los tres sospechosos. Los investigadores secuestraron de la casa del joven dos teléfonos celulares, una carabina calibre 22, una réplica de pistola 9 milímetros y un vehículo de similares características al que fue utilizado durante el violento hecho contra la víctima.

El joven quedó detenido por robo, a disposición de la Justicia.

Su padre, el concejal Taborda, fue fuertemente cuestionado antes de asumir en el Concejo Deliberante de Florencio Varela que, a fines de 2023, porque deseó que “se mueran todos los villeros” en un video que compartió en sus redes sociales y donde expresaba su furia por el supuesto vandalismo a su camioneta.

El ahora funcionario público hizo declaraciones que incluyeron expresiones discriminatorias, palabras que generaron un fuerte repudio en la sociedad.

“Estoy recaliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta… Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen”, dijo Taborda en su momento y luego decidió borrar, pero ya se había vuelto viral.

LA NACION