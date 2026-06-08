Desarticularon una banda dedicada al contrabando y secuestraron mercadería valuada en $1500 millones

En una serie de operativos realizados en las provincias de Misiones y Entre Ríos y en la ciudad de Buenos Aires, fuerzas conjuntas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional (GN) y la Prefectura Naval (PNA) detuvieron a seis presuntos contrabandistas y secuestraron mercadería valuada en 1500 millones de pesos.

Así lo informaron fuentes de la ARCA. Los 17 allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, en el marco de una investigación que comenzó tras una denuncia presentada por la División Investigaciones y Operativa Regional dependiente de la Dirección Regional Aduanera Noreste.

“Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos seis sospechosos de integrar una organización dedicada al ingreso ilegal de mercaderías desde Paraguay y Brasil hacia la Argentina. Las detenciones se concretaron en las localidades misioneras de Puerto Iguazú, Comandante Andresito y San Javier”, explicó la ARCA en un comunicado de prensa.

La mercadería secuestrada ARCA

Quince allanamientos se realizaron en Misiones; los otros dos fueron en Entre Ríos y en la ciudad de Buenos Aires.

“Durante los operativos se secuestró una importante cantidad de mercadería de origen extranjero sin documentación que acreditara su legal ingreso al país. Se decomisaron más de 600 neumáticos, cigarrillos, artículos electrónicos, teléfonos celulares, cigarrillos electrónicos, equipos de aire acondicionado, electrodomésticos, productos textiles, indumentaria, calzado y artículos de bazar”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

También se secuestraron armas de fuego y municiones, entre ellas una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros.

La Justicia también ordenó el secuestro de dos camiones con semirremolque, uno de ellos refrigerado, un semirremolque adicional y tres vehículos particulares presuntamente utilizados por la organización para el transporte y la distribución de la mercadería.

El personal que intervino en los procedimientos también incautó teléfonos celulares, computadoras, documentación comercial, dinero en efectivo, cheques y dispositivos de almacenamiento de imágenes y videos, elementos que “serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación”.

La investigación comenzó el año pasado cuando agentes de la División Investigaciones y Operativa Regional de Aduanas detectaron un transporte que trasladaba mercaderías extranjeras valuadas en más de $500 millones sin respaldo aduanero.

“A partir de ese hallazgo se desarrolló una investigación patrimonial y financiera que incluyó el análisis de movimientos económicos, bienes registrables, facturación y declaraciones juradas. Las tareas permitieron detectar inconsistencias y reconstruir el funcionamiento de una organización con base operativa en la provincia de Misiones. La pesquisa determinó que la estructura ingresaba mercaderías desde Paraguay y Brasil a través de pasos fronterizos no habilitados, para luego almacenarlas, comercializarlas y distribuirlas en distintos puntos del país mediante maniobras que simulaban envíos postales y encomiendas utilizando identidades de terceros como remitentes”, informó la ARCA.

Durante los procedimientos se realizó un operativo cerrojo para interceptar un camión que transportaba otros 300 neumáticos de origen extranjero vinculados a la misma estructura investigada.