Detuvieron a dos narcos con vastos antecedentes que acopiaban más de 1400 dosis de cocaína, pasta base y marihuana en la Villa 31

Dos hombres de 25 y 30 años fueron detenidos en la villa 31, en el barrio porteño de Retiro, acusados de comercializar estupefacientes. Durante el procedimiento policial se secuestraron 1443 envoltorios con cocaína, pasta base y marihuana. Según fuentes policiales, los sospechosos acumulan alrededor de 60 antecedentes y actuaciones por distintos delitos e infracciones, en su mayoría vinculados con la Ley de Drogas.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación I de la Policía de la Ciudad; patrullaban la zona cuando observaron un presunto intercambio —un “pasamanos”— entre dos hombres en las inmediaciones de la calle Colibrí al 300, en el enclave del barrio de Retiro. En ese sector se sospechaba que se comercializaban sustancias ilícitas.

Al advertir la presencia policial, los dos sospechosos intentaron escapar e ingresar en una vivienda situada en Espadaña al 1900. Sin embargo, los agentes lograron detenerlos: uno fue interceptado dentro del domicilio y el otro, en la puerta.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 404 envoltorios con marihuana, con un peso total de 556 gramos; 125 paquetes con pasta base, que pesaban 270 gramos, y otros 914 envoltorios con cocaína, con un peso de 238 gramos. En total, fueron incautadas 1443 dosis fraccionadas de las tres sustancias.

Decenas de antecedentes

Los dos narcos detenidos en la Villa 31 tienen 25 y 30 años, y 60 antecedentes Prensa Policía de la Ciudad

De acuerdo con la información policial, el detenido de 30 años registra 44 actuaciones por infracción a la Ley 23.737, que penaliza conductas ilícitas vinculadas a estupefacientes. También cuenta con una actuación por robo, otra por portación de un arma no convencional y otra por desobediencia. Esos registros corresponden al período comprendido entre 2020 y la actualidad.

El otro sospechoso, de 25 años, también tiene antecedentes. Entre 2024 y 2026, según las fuentes, fue registrado en seis intervenciones por infracción a la Ley de Drogas, dos por portación de un arma no convencional, una por atentado y resistencia a la autoridad y otra por ensuciar bienes.

En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Este (UFLA Este), a cargo del fiscal Pablo Vidal Alemán, que dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de las sustancias incautadas. La investigación busca determinar las responsabilidades de los sospechosos en la presunta comercialización de drogas en el asentamiento porteño.