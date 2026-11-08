Detuvieron a un empresario acusado de un asalto a la vivienda de un vecino suyo en un country de Ingeniero Maschwitz

Un empresario de 53 años fue detenido, acusado de haber tenido participación en un robo en la vivienda de un vecino suyo en el country Maschwitz Privado, de Ingeniero Maschwitz, Escobar. La policía busca a otros dos sospechosos, ya identificados. La sospecha es que el comerciante habría aprovechado su condición de residente para facilitar el ingreso de los ladrones ocultos en una camioneta Dodge RAM de su propiedad.

Según informaron fuentes de la investigación, el hecho ocurrió la madrugada del 9 de septiembre pasado, cuando tres delincuentes irrumpieron en una vivienda del barrio cerrado situado en Suipacha al 1300 y sorprendieron a una familia cuando dormían.

Las víctimas denunciaron que los asaltantes ingresaron por una ventana, las redujeron bajo amenazas con armas de fuego y les exigieron la entrega de dinero y objetos de valor. Les sustrajeron unos 2000 dólares, carteras y diversos electrodomésticos.

La investigación quedó a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana y de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Escobar, a cargo del fiscal Claudio Aundjian.

El empresario detenido por un robo en el country Maschwitz Privado, de Escobar

A partir de distintas tareas de inteligencia y recolección de pruebas, los investigadores identificaron a los tres sospechosos y determinaron que uno de ellos residía en una vivienda lindera a la casa asaltada. Se trata de un empresario dedicado al rubro de montajes industriales, quien alquilaba una propiedad dentro del mismo barrio privado.

Según la hipótesis judicial, el acusado aprovechó su condición de residente para facilitar el ingreso de los otros dos sospechosos, ocultándolos en una camioneta Dodge RAM. Los tres habrían participado posteriormente en la ejecución del robo.

Con los elementos probatorios reunidos, el fiscal solicitó tres órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 3 de Zárate-Campana. Los procedimientos fueron realizados el jueves pasado y culminaron con la detención del empresario, considerado por los investigadores como el presunto organizador de la maniobra.

Durante los operativos, los agentes secuestraron cuatro carteras que fueron reconocidas por una integrante de la familia damnificada. Además, en la vivienda del principal acusado hallaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, diez cartuchos y la camioneta que habría sido utilizada para el ingreso de los supuestos cómplices al country.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que los investigadores analizan ahora si el detenido alquiló propiedades en otros barrios cerrados donde se registraron robos con características similares.

Por otra parte, la familia afectada difundió un comunicado dirigido a los vecinos y al Consejo de Propietarios del barrio, en el que cuestionó lo que calificó como una “absoluta falta de empatía, compromiso y apoyo institucional” tras el episodio.

En el escrito, los damnificados sostuvieron que la persona detenida habría planificado y facilitado el ingreso de los delincuentes. Además, denunciaron que durante el asalto mataron a su mascota, un perro de 14 años, lo que calificaron como una pérdida “irreparable” para el grupo familiar.

“Hoy el delincuente fue detenido, pero este comunicado busca dejar una advertencia clara: la seguridad de un barrio no se sostiene con paredes ni con discursos vacíos, sino con empatía, solidaridad y responsabilidad real” , concluyó el mensaje difundido por las víctimas.