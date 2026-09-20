Un entrenador de hockey, que actualmente trabaja en un club de Mar del Plata, fue detenido a primera hora de este domingo a raíz de una denuncia penal que pesa en su contra y que investiga el presunto abuso sexual de tres adolescentes ocurridos en la ciudad bonaerense de Monte Hermoso en los años 2012 y 2013, cuando tenía a cargo un equipo local.

La aprehensión de Horacio “Chacho” Asensio fue ordenada por la magistrada Marisa Promé, de la Justicia de Bahía Blanca, y tuvo lugar en su casa de la calle Puelches, en la zona del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, según informó el medio bahiense La Brújula 24.

Si bien los hechos que se le atribuyen al DT ocurrieron 12 años atrás, fuentes judiciales explicaron que la investigación avanzó de a poco, conforme las víctimas pudieron dar su testimonio. En parte de sus manifestaciones, dos de las jugadoras del Club Deportivo Monte Hermoso sostuvieron ante la Justicia que Asensio “les daba besos en la boca y les tocaba la cola”. Incluso, relataron que en algunas oportunidades las invitaba a su departamento y se desnudaba delante de ellas, hecho que se habría repetido en el natatorio de la institución deportiva y en viajes que realizaban junto al plantel.

Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abusar sexualmente de tres adolescentes. foto ilustrativa

Ambas jóvenes explicaron que “sentían temor” de hablar y que sabían que “a otras chicas también les sucedía”. También, una de ellas relató que el DT tenía una balanza donde las hacía pesar desnudas o les decía que tenían que ducharse con él y que muchas veces aparecía desnudo y les apoyaba el pene en el cuerpo. Si no aceptaban estos requerimientos, “no iban a progresar” en el deporte, consignó el medio La Brújula 24.

El sospechado sería trasladado hacia Bahía Blanca para ser indagado mañana por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Actualmente, Asensio se desempeña como entrenador en Sporting, uno de los clubes con mayor tradición de Mar del Plata, informó el diario local La Capital.

Ya en 2014, tras las primeras denuncias, la Confederación Argentina de Hockey, a cargo entonces de Aníbal Fernández, realizó una presentación ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para que se investigaran acusaciones contra Asensio por presuntos abusos de menores. En el texto, Fernández recordó que en septiembre de 2013 había recibido en la ciudad de Mendoza a los padres de una exjugadora de hóckey, preocupados por el accionar del DT.

El sospechado fue secretario de Deportes de la municipalidad de Monte Hermoso, pero presentó su denuncia cuando comenzaron a circular estas versiones. También dirigió en su momento al seleccionado argentino de hockey femenino sub-18.