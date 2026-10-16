Detuvieron al ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega denunciado por abuso sexual y mala praxis

La policía de Chaco detuvo este viernes al ginecólogo Gustavo Kumiega, quien acumula al menos ocho denuncias penales por episodios de abuso sexual, violencia médica y mala praxis. La medida fue dispuesta por la fiscal Mariana Echarri, tras una serie de allanamientos en propiedades vinculadas al profesional en la ciudad de Resistencia.

El Ministerio Público informó que “en el marco de las actuaciones que se tramitan ante dicha dependencia judicial, y tras una serie de allanamientos efectuados en la fecha, se ordenó la detención”, según publicó Diario Chaco.

El momento en que detienen a Kumiega

La decisión judicial se concretó luego de los operativos de agentes del Departamento de Trata de Personas, personal de Cibercrimen y efectivos de Infantería. La Justicia investiga las presentaciones de las pacientes, que incluyen dos acusaciones por mala praxis y al menos una por abuso sexual con acceso carnal.

Tras el operativo, el abogado defensor Zacarías Issolio confirmó que la detención se ejecutó formalmente por orden de la Fiscalía N°6 en el marco de la investigación por supuesta mala praxis. Sostuvo que durante las primeras horas de la mañana no existía una medida restrictiva y que la disposición se notificó verbalmente tras el registro del inmueble: “Hoy a la mañana temprano no había orden de detención. Todavía no sé por qué la cosa cambió. Se dispuso vía telefónica”.

Tras ello indicó que va a esperar a tener acceso formal al expediente el próximo lunes para analizar la prueba secuestrada y definir la estrategia legal ante la citación a declaración del imputado, instancia hasta la que el médico quedará privado de la libertad.

El caso

La investigación penal se inició a partir de la denuncia formal radicada el 29 de septiembre por una joven de 26 años, Karla Herrán, quien relató presuntas conductas inapropiadas durante estudios e intervenciones médicas.

A partir de la difusión de su caso, otras mujeres fueron a los tribunales para denunciar situaciones similares ocurridas durante la atención médica. En paralelo, se difundieron capturas de pantalla de conversaciones atribuidas al médico con expresiones como “¿Te vendría bien un doctorcito amoroso generoso?”.