Denuncia por abuso a un ginecólogo chaqueño: qué dijo su abogado, cómo avanza la causa y las mujeres que hablaron

En las últimas horas, el abogado del ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega, el especialista denunciado por al menos siete mujeres por distintos hechos asociados con la integridad sexual, dijo que las pacientes “cuestionaron el trato” y no que marcaron abusos. “Después de haber leído las testimoniales, les puedo afirmar, sin lugar a dudas, que ninguna configura delito”, aseguró el letrado Zacarías Issolio luego de presentarse ante la Justicia como el representante legal del médico.

Las actuaciones son analizadas por la Fiscalía 2, a cargo de Ana González de Pacce, y por la Fiscalía 4 especializada en violencia de género, encabezada por Jorge Cáceres Olivera. Esta última dependencia citó a declarar a la mujer que denunció a Kumiega por abuso sexual. Como la joven vive en el exterior, la audiencia se efectuaría el próximo lunes de manera virtual.

A la salida de la sede judicial, y en diálogo con los medios locales, el abogado Issolio dijo que “hay que hacer una distinción entre un supuesto hecho ocurrido fuera del ámbito médico y otros seis que habrían sucedido durante la atención profesional”.

En relación con las restantes denuncias, Issolio aseguró haber analizado las declaraciones incorporadas al expediente y sostuvo que ninguna de ellas encuadra en figuras penales. “Una denunció que Kumiega le dijo que estaba gorda y que no quiso realizarle un PAP [Papanicolaou] porque estaba embarazada; otra cuestionó que le sugirió una cesárea; y otra declaró que intentó cobrarle un plus. Estas son las cosas que se están denunciando”, enumeró el defensor del ginecólogo. “Están cuestionando la manera en que el médico se comunicó, el trato inadecuado e inapropiado”, agregó.

El relato de la mujer que lo denunció por abuso sexual

Romina C., que actualmente vive en el exterior, contó, en su declaración ante la Justicia y a la que accedió LA NACION, que conoció a Kumiega en un contexto personal y romántico. “No concurrí a su domicilio en el marco de una consulta médica ni existía entre nosotros una relación médico-paciente”, dijo. Luego se refirió a la cita se concretó en la vivienda del médico, a mediados de 2022. “Acepté quedarme, pero le manifesté expresamente que no tenía ganas de tener relaciones sexuales”, afirmó.

“Lo que recuerdo con claridad es que, estando ambos en la cama, él comenzó a besarme insistentemente y a quitarme la ropa para mantener relaciones sexuales conmigo. Le manifesté que estaba triste y que no tenía ganas. Recuerdo que durante ese momento mi cuerpo permaneció paralizado y que me encontraba en estado de shock, llorando sin poder reaccionar de la manera en que hubiera querido. Recuerdo sentir incredulidad ante lo que estaba ocurriendo y una sensación de indefensión. Él continuó y mantuvo relaciones sexuales conmigo pese a que yo le había manifestado que no tenía ganas”, insistió la mujer.

“Sentí que había sido abusada, además de mucho asco, tanto hacia él como hacia mí misma”, agregó la denunciante, que adjuntó capturas de pantalla del chat que mantuvo con el médico. Una vez que la joven se fue de la vivienda del hombre y transcurridos unos días, la mujer narró que Kumiega volvió a contactarse con ella a través de Instagram. Si bien ella dijo que “no tenía intención de mantener contacto con él debido a lo sucedido”, una vez le respondió: “Qué loco que vos estés insinuando que soy mala persona cuando a vos te importó una mierda que yo esté llorando y no tenía ganas de tener relaciones y lo hiciste igual”.

La respuesta de la mujer que denunció al ginecólogo chaqueño luego de que él le comentara una publicación en Instagram tras el encuentro en la casa.

Más denuncias contra el ginecólogo

Hace poco menos de un mes, una joven de 26 años se presentó ante la Justicia para denunciar al ginecólogo Kumiega por considerar que el médico había tenido para con ella prácticas abusivas contra su integridad sexual. No fue la única. Con el correr de los días, al menos seis mujeres siguieron sus pasos. Las presentaciones judiciales se realizaron a partir del 23 de septiembre y día a día fueron sumándose más testimonios. De hecho, según pudo saber LA NACION, en las últimas horas se sumó una nueva denuncia contra el especialista.

“En una segunda visita a su consultorio [a fines de julio de este año] hizo movimientos inapropiados con el transductor mientras me hacía la ecografía transvaginal. Tenía apoyado un codo en una de mis rodillas, algo innecesario. También me dio pastillas anticonceptivas vencidas”, relató Karla Herrán, la primera de las denunciantes, a este diario. Al vivir ese momento, recordó que durante la primera consulta el médico le había hecho “comentarios desubicados” respecto de su vida sexual.

Siete mujeres denunciaron a un reconocido ginecólogo chaqueño por abuso sexual. captura de redes

El 25 de septiembre, otra joven hizo una presentación por presunto abuso sexual a raíz de una consulta realizada el 22 de enero. La denunciante describió que Kumiega efectuó “caricias reiteradas sobre la pierna, sin ninguna justificación médica, mientras hablaba de forma inapropiada”.

Días atrás, en diálogo con LN+, Jésica Ramírez, otra de las pacientes, brindó su testimonio: “[Kumiega] me pidió que me pusiera una bata, pero que no me sacara la ropa interior. Me llamó la atención porque era una ecografía transvaginal, pero le hice caso. Fui a la camilla y, sin colocarse guantes, me apartó la ropa interior y me tocó con sus manos. Me colocó el transductor y nunca prendió la cámara. Yo sé que no es así el procedimiento. Me empezó a acariciar la pierna”, detalló.