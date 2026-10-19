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LA NACION

Detuvieron al presunto femicida de la joven hallada muerta dentro de una heladera y tapada con cal

Pablo Gómez se había ocultado en la casa de una amiga de su madre; en su casa de Cruz del Eje había sido hallado el cadáver de Camila Iglesias, de 24 años

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Gabriela Origlia
PARA LA NACIONGabriela Origlia
Camila Iglesias, la joven desaparecida desde el 2 de octubre
Camila Iglesias, la joven desaparecida desde el 2 de octubre

La Policía de Córdoba atrapó hoy a Pablo Gómez, acusado del femicidio de Camila Iglesias, la joven de 24 años que fue buscada durante dos semanas hasta que su cuerpo apareció dentro de una heladera tapada con cal en una casa del barrio Los Altos, en la ciudad de Cruz del Eje, propiedad del detenido.

Según pudo saber LA NACION, Gómez se había escondido en la casa de una amiga de la madre. El sospechoso acumulaba dos denuncias por violencia de género, aunque ninguna relativa a su relación con Iglesias.

Los restos de Camila fueron ocultados entre material de construcción. Había desaparecido el 2 de octubre, momento del último contacto con sus allegados.

El flyer con el que los allegados difundieron la búsqueda antes de conocer la noticia
El flyer con el que los allegados difundieron la búsqueda antes de conocer la noticia

La semana pasada, cuando se produjo el macabro hallazgo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló: “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer [por el jueves] se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”.

Durante el procedimiento en la propiedad del principal sospechoso, los investigadores encontraron una carta que el propio Gómez habría escrito en la que reconocía la autoría del crimen.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros
El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros Pedro Castillo/La Voz

Guía sobre violencia de género

Tal como explica la Guía sobre violencia de género de LA NACION, para acompañar a una víctima o realizar una denuncia, existen signos de alerta y canales de atención especializados que brindan información, contención y asistencia profesional en todo el país.

Entre las principales pautas para actuar frente a un caso de este tipo, se destacan las siguientes recomendaciones:

  • Prestar atención a los cambios de conducta: la falta de comunicación, la descalificación habitual, el control sobre las relaciones personales o las decisiones económicas son señales de alerta tempranas.
  • Escuchar sin juzgar: brindar un espacio de contención y acompañamiento sin presionar a la persona a tomar decisiones inmediatas para las que aún no está preparada.
  • Buscar orientación profesional: antes de intervenir, es conveniente consultar con equipos especializados para conocer los pasos adecuados según cada situación.
  • Recurrir a las líneas oficiales: para recibir ayuda, contención y asesoramiento ante situaciones de violencia de género, se puede llamar de forma gratuita a la Línea 144 desde cualquier punto del país, disponible las 24 horas. Ante casos de emergencia o riesgo inminente, se debe contactar de inmediato al 911.
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