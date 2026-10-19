Detuvieron al presunto femicida de la joven hallada muerta dentro de una heladera y tapada con cal

La Policía de Córdoba atrapó hoy a Pablo Gómez, acusado del femicidio de Camila Iglesias, la joven de 24 años que fue buscada durante dos semanas hasta que su cuerpo apareció dentro de una heladera tapada con cal en una casa del barrio Los Altos, en la ciudad de Cruz del Eje, propiedad del detenido.

Según pudo saber LA NACION, Gómez se había escondido en la casa de una amiga de la madre. El sospechoso acumulaba dos denuncias por violencia de género, aunque ninguna relativa a su relación con Iglesias.

Los restos de Camila fueron ocultados entre material de construcción. Había desaparecido el 2 de octubre, momento del último contacto con sus allegados.

El flyer con el que los allegados difundieron la búsqueda antes de conocer la noticia

La semana pasada, cuando se produjo el macabro hallazgo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló: “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer [por el jueves] se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”.

Durante el procedimiento en la propiedad del principal sospechoso, los investigadores encontraron una carta que el propio Gómez habría escrito en la que reconocía la autoría del crimen.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros Pedro Castillo/La Voz

Guía sobre violencia de género

Tal como explica la Guía sobre violencia de género de LA NACION, para acompañar a una víctima o realizar una denuncia, existen signos de alerta y canales de atención especializados que brindan información, contención y asistencia profesional en todo el país.

Entre las principales pautas para actuar frente a un caso de este tipo, se destacan las siguientes recomendaciones: