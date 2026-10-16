Encontraron muerta a una joven dentro de una heladera en Córdoba: estaba tapada con cal

La Policía de Córdoba encontró este jueves el cuerpo de una joven de 24 años que estaba desaparecida desde hace más de 10 días en una casa del barrio Los Altos, en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje. Las autoridades, que la hallaron en una heladera tapada con cal, buscan ahora a su expareja, a quien se investiga como el principal sospechoso.

Los oficiales encontraron a la víctima, identificada como Camila Iglesias, en la casa del hombre, donde descubrieron sus restos intencionalmente ocultos entre material de construcción.

De acuerdo con el medio local Cadena 3, la víctima, de 24 años, era buscada desde el 2 de octubre, momento en el que sus allegados perdieron todo contacto con ella.

El flyer con el que los allegados difundieron la búsqueda antes de conocer la noticia

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el hecho, explicó que no aportarán detalles adicionales y señaló: “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer —por este jueves— se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”.

Durante el procedimiento en la propiedad del principal sospechoso, los investigadores encontraron una carta que él mismo habría escrito. De acuerdo con el medio citado, en el texto reconoció la autoría del crimen antes de darse a la fuga.

Las fuerzas de seguridad montaron un operativo de búsqueda en toda la región para dar con el paradero del presunto femicida. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de instrucción de turno de Cruz del Eje, que encabeza la recolección de pruebas y dispuso el secreto de sumario para no entorpecer los rastrillajes.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros Pedro Castillo/La Voz

Guía sobre violencia de género

Tal como explica la Guía sobre violencia de género de LA NACION, para acompañar a una víctima o realizar una denuncia, existen signos de alerta y canales de atención especializados que brindan información, contención y asistencia profesional en todo el país.

Entre las principales pautas para actuar frente a un caso de este tipo, se destacan las siguientes recomendaciones: