Cómo cayeron los dos jóvenes acusados de matar en Brasil a un creador de videojuegos de los EE.UU.

Huyeron abruptamente cuando una amiga de Tamir Nadav, un desarrollador de videojuegos de los Estados Unidos que vivía en Brasil, llegó a la residencia de lujo de Maringá, un municipio del noroeste del estado de Paraná, donde vivía la víctima. Kaua Kazahaya de Arruda, de 20 años, y Angelina Oliveira da Silva, de 18, no quisieron perder tiempo. Sabían que la visita, en cuestión de minutos, iba a descubrir el cuerpo del ciudadano norteamericano y decidieron escapar. Viajaron a la Argentina en auto y se instalaron en Tucumán, donde finalmente fueron detenidos por personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los dos jóvenes tenían una orden de captura internacional por su presunta responsabilidad en el homicidio de Nadav, que tenía 46 años. El crimen ocurrió el 18 de septiembre pasado en la residencia de la víctima, donde también vivían los sospechosos.

Da Silva y Kazahaya de Arruda llegaron a la Argentina un día después de asesinar a la víctima. Ingresaron en territorio argentino por Misiones desde Paraguay en un auto conducido por un ciudadano paraguayo dedicado al servicio de taxis y remises.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación que permitió poner tras las rejas a los sospechosos. Según información aportada por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) entraron en la Argentina a las 13.40 del 19 de septiembre pasado. Todavía no se habían dictado las órdenes de captura internacional.

Cuando hizo los trámites migratorios, la pareja declaró como domicilio un hotel de Posadas, en Misiones. Pero después continuaron viaje hacia la ciudad de Buenos Aires.

La víctima del homicidio Redes sociales

Seis días después de su llegada a la Argentina, se fueron a Tucumán desde la terminal de ómnibus de Retiro. Viajaron en las butacas 27 y 28 del interno 60375 de la empresa Flecha Bus.

La Dirección de Cooperación Internacional del Departamento Interpol de la PFA comenzó a buscar a los sospechosos el 23 de octubre tras un pedido de sus pares de Brasil.

“Cuando se supo que la pareja buscada por el homicidio en Brasil había subido a un ómnibus para viajar a Tucumán, no se descartó la posibilidad de que haya descendido del ómnibus antes de llegar a destino”, explicaron fuentes policiales.

Pero pronto, información aportada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ubicó a Kazahaya de Arruda en San Miguel de Tucumán.

“Desde los EE.UU. vincularon al sospechoso con una dirección IP que impactó en la ciudad capital de Tucumán”, dijo a LA NACION un detective que participó de la investigación.

Entonces, detectives de la Delegación Tucumán de la División Unidad Operativa Federal (DUOF), dependiente de la Superintendencia de Agencia Federales de Investigación de la PFA, se encargó de las tareas de campo para intentar ubicar a los dos sindicados homicidas.

“Se desplegaron distintas tareas que permitieron establecer el posible paradero de los sospechosos y concretar finalmente sus detenciones”, sostuvieron fuentes de la PFA.

Finalmente, la pareja fue detenida en el centro de San Miguel de Tucumán y quedó a disposición del juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien estará a cargo del juicio de extradición.

Los sospechosos fueron detenidos por la PFA en Tucumán

“El homicidio ocurrió en una residencia de Jardim Novo Horizonte I, en Maringá, en el estado brasileño de Paraná. El cadáver de Nadav fue hallado en avanzado estado de descomposición. Estaba atado de pies y manos a la cama. Los dos sospechosos residían en el domicilio de la víctima y habrían ocultado su desaparición”, informó la PFA en un comunicado de prensa.

Nadav estuvo desaparecido dos semanas, desde el 3 de septiembre. Los dos jóvenes le habrían dicho a la exesposa de la víctima que el desarrollador de videojuegos se había ido de viaje.

“Las investigaciones de los detectives brasileños determinaron que los sindicados homicidas habrían utilizado recursos financieros de la víctima después de su desaparición para hacer compras, como dos relojes valuados en 9800 reales que fueron abonados por medio de una transferencia de la aplicación Pix vinculada a la cuenta de Nadav para simular que aún seguía con vida y en actividad habitual”, explicaron desde la PFA.

Según publicaron medios brasileños, Nadav tenía más de 20 años de experiencia en la industria de los videojuegos. Entre los títulos en los que había trabajado se encuentran Minecraft: Story Mode, The Walking Dead: A New Frontier, Batman: The Telltale Series, Marvel Guardians of the Galaxy: The Telltale Series y NBA 2K19.