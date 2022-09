Doble crimen en Vicente López: “No podemos entender cómo pudo haber matado a los padres”, sostuvo el suegro del sospechoso

Lo primero que dijo fue que la familia está destruida y que Martín Del Rio les arruinó la vida. Pocos segundos después, afirmó: “No podemos entender cómo pudo haber matado a los padres”. Además, Jorge Sánchez no dudo en identificar a su yerno como la “persona encapuchada” que quedó registrada en filmaciones de cámaras de seguridad cuando caminaba a escasos metros de la casa de las víctimas la tarde de los homicidios, el 24 de agosto pasado.

“No tengo ninguna duda de que fue él. El que se ve en los videos es, sin dudas, Martín. Me doy cuenta que tiene un ritmo muy particular: camina encorvado hacia adelante, cómo mueve los brazos. No tengo ninguna duda”, sostuvo Sánchez, de 75 años, al declarar como testigo en el expediente donde se investigan los asesinatos de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso.

Los vídeos clave en la investigación

Martín Del Rio, de 47 años, está detenido e imputado de doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por ser criminis causae (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego, delito para el cual se prevé como única pena la máxima del Código Penal: prisión perpetua.

En las filmaciones, al sospechoso se lo con un bolso-cartera cruzado a la espalda y en una de sus manos tenía otra bolsa. Llevaba puesto un barbijo, una gorra y una campera que luce, por lo menos, un talle más grande.

El ingreso de la camioneta del sospechoso en un edificio de Colegiales

Sánchez es propietario de un departamento en un edificio de Colegiales donde, la noche del homicidio, estuvo el sospechoso. Su ingreso en el garaje con su camioneta Mercedes Benz a las 20.02 quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El departamento está situado en Virrey Arredondo al 2400. El testigo recordó que el encargado del edificio, de nombre Orlando, le comentó que la noche del doble crimen, a las 20.30, vio a Martín Del Rio en la cochera número uno.

“Tenía el baúl abierto y Orlando le preguntó qué hacía trabajando tan tarde. Martín le respondió ´ando ocupado, me retrasé´. Quince minutos después, el encargado sacó a pasear al perro y se volvió a cruzar con mi yerno en el palier del edificio, que venía con una bolsa [sic]”, dijo Sánchez.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde el suegro del sospechoso tiene un departamento registraron una salida de Martín Del Rio por la puerta principal con una bolsa.

Martín Del Rio sale del edificio de la calle Virrey Arredondo con una bolsa Captura de video

Era las 20.32 con 50 segundos cuando el sospechoso salió del edificio. En una de sus manos, el hijo menor de las víctimas del doble crimen llevaba una bolsa de tela. La sujetaba con fuerza, como si llevara peso. Dieciséis minutos después, regresó al inmueble. La bolsa estaba vacía.

Para los investigadores, Martín Del Rio salió del edificio para descartar una prueba del doble homicidio. La sospecha es que en la bolsa llevaba el disco rígido (DVR) que grababa las filmaciones de la cámara de seguridad de la casona situada en Melo 1101, en Vicente López, donde vivían las víctimas.

El video que complica a Martín Del Río

El matrimonio fue hallado asesinado en el interior de un auto Mercedes Benz de su propiedad, que estaba estacionado en el garaje de la casona.

“En el garaje había instalada una cámara de seguridad que registrada todos los movimientos. El asesino, antes de escapar, se llevó el DVR. En los allanamientos que se hicieron tras la detención de Martín Del Rio, ese aparato aún no pudo ser hallado”, sostuvo a LA NACION una fuente judicial.

La investigación de los homicidios de José Enrique Del Rio, de 74 años, y Alonso, de 72, está a cargo de los fiscales Marcela Semeria, Alejandro Musso y Martín Gómez, equipo que fue conformado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, ante la complejidad del caso.

Antes de que finalizara la declaración testimonial, le preguntaron a Sánchez su opinión sobre el motivo que desencadenó el plan criminal de su yerno. El testigo sostuvo: “Hace un tiempo empezó a hacer compras y a meterse en deudas con esas compras, que eran superiores a lo que era su ingreso. Yo le dije: ¿por qué no paras? ¿A dónde querés llegar? Creo que estaba confiado en que iba a cobrar 12.000.000 dólares de los Bonex 89 del Banco Alas y que al quebrar los tomó el Banco Nación, pero ahora ya no sé si esto era algo que él creía como real o lo decía para el resto y para justificar las compras sin control. Andaba siempre sin líquido para la vida diaria”.