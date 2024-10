Doble femicidio: un hombre mató a su pareja y a su suegra y se entregó a la policía

Escuchar

Un hombre de 32 años mató a tiros a su pareja y a su suegra en una vivienda ubicada en la calle San Martín al 1000, en la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta. Las víctimas fueron identificadas como Verónica de los Ángeles Palacios, de 32 años, y Felicia Bernarda Romero, de 83. Joaquín Cardozo, el autor del doble asesinato, se entregó a las autoridades en la Comisaría N° 1 de la Unidad Regional N° 6 y confesó haber matado a ambas mujeres . Según su declaración, el móvil del crimen habría sido una presunta infidelidad de su pareja, situación que, de acuerdo a sus palabras, también era conocida por la madre de Palacios, sin que esta se lo hubiese informado.

El brutal ataque ocurrió el miércoles por la noche en el barrio Prelatura, una zona tranquila de la turística localidad que, hasta entonces, no había registrado hechos de violencia de tal magnitud. Según relataron los vecinos, los disparos se escucharon alrededor de las 22 y fue entonces cuando dieron aviso a la policía . Al llegar al lugar, los efectivos encontraron los cuerpos de las dos mujeres en el interior de la vivienda . Según las primeras versiones, ambas presentaban múltiples heridas de bala, y los peritos que trabajaron en el lugar confirmaron que el arma utilizada fue un revólver calibre 32.

Tras cometer el crimen, Cardozo se dirigió a la comisaría local, donde confesó ser el autor del doble asesinato. Según confirmaron fuentes policiales a LA NACION, el hombre se presentó en estado de shock, y en su declaración inicial mencionó que había matado a su pareja porque sospechaba que le había sido infiel.

Asimismo, señaló que también decidió matar a su suegra porque ella habría sabido de la infidelidad sin informárselo. La causa quedó en manos de la fiscal especializada en femicidios de Salta, Mónica Poma, quien dispuso las primeras diligencias investigativas en conjunto con su par de Cafayate, Sandra Rojas. Ambas fiscales ordenaron que los cuerpos fueran trasladados a la ciudad de Salta para la realización de las autopsias.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó durante varias horas en la escena del crimen, recolectando pruebas y realizando peritajes. Los investigadores tomaron declaraciones a los vecinos del lugar, quienes manifestaron su sorpresa y conmoción ante lo ocurrido. Uno de ellos, que prefirió no ser identificado, relató: “Escuché varios disparos y me asomé por la ventana. No podía creer lo que estaba pasando. Es un barrio muy tranquilo, nunca había visto algo así aquí”.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado registros de denuncias previas por violencia de género o intrafamiliar en contra de Cardozo. Sin embargo, la fiscal Poma ordenó investigar si existía algún antecedente de maltrato o situaciones conflictivas en la relación entre el agresor y su pareja. Se espera que los resultados de la autopsia aporten más detalles sobre la mecánica del crimen, aunque los primeros informes señalan que ambas mujeres habrían sido asesinadas con múltiples disparos de arma de fuego.

El caso generó un profundo impacto en la comunidad de Cafayate, que no está acostumbrada a hechos de violencia de esta magnitud. Los vecinos, en su mayoría, describen a la familia de las víctimas como personas tranquilas y reservadas, que llevaban pocos años viviendo en el barrio Prelatura. “No entiendo qué pudo haber pasado”, comentó otro vecino. “Los conocía de vista, pero nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir aquí”, agregó.

La noticia del doble femicidio no tardó en llegar a los medios locales y regionales, que cubrieron ampliamente el caso. Según trascendió, la fiscal Poma podría solicitar el traslado de Joaquín Cardozo a la ciudad de Salta para su indagatoria, aunque no se descarta que dicha instancia se realice en Cafayate. Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la comisaría local, donde continúa bajo custodia de la policía.

Este tipo de casos ha encendido nuevamente el debate sobre la violencia de género en la provincia de Salta, que ha sido escenario de varios episodios similares en los últimos años. Las organizaciones que luchan contra los femicidios en la región manifestaron su consternación y pidieron justicia para Verónica Palacios y su madre. “Se llevaron a una de nosotras, lloramos por ella y por todo lo que podría haber sido y que Joaquín Cardozo le arrebato. Nunca nos vamos a olvidar de tu cara, ya que jugaste a ser la muerte, ahora asumí las consecuencias”, expresó una representante de la organización “Asamblea Antipatriarcal”, quien también hizo un llamado a las autoridades para que se implementen medidas más efectivas para prevenir la violencia de género.

Mientras avanza la investigación, la comunidad de Cafayate se encuentra sumida en el dolor y la incertidumbre. Los familiares de las víctimas han evitado hacer declaraciones públicas por el momento, pero trascendió que están organizando el traslado de los cuerpos para que sean velados en Salta Capital, de donde ambas mujeres eran oriundas. La fiscal Poma señaló que en los próximos días se conocerán los resultados de la autopsia, lo que permitirá avanzar con la imputación formal de Joaquín Cardozo por el doble femicidio.

A pesar de la brutalidad del crimen, las autoridades no han descartado la posibilidad de que Cardozo se declare inimputable en el futuro, argumentando que su confesión y el estado de shock en el que se presentó ante la policía podrían ser indicios de un trastorno mental.

El trabajo de los investigadores continuará en los próximos días con la toma de más declaraciones y el análisis de las pruebas recolectadas en la escena del crimen. También se espera que la fiscal Poma emita una solicitud para que se realice un peritaje psiquiátrico a Cardozo, lo que podría ser determinante para el futuro desarrollo del caso.

