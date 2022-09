Doble homicidio en Vicente López: los detalles del caso que llaman la atención del abogado de María Ninfa, la empleada doméstica del matrimonio

Hugo López Carribero, el abogado defensor de María Ninfa Aquino, la empleada doméstica que fue detenida y luego liberada en el marco de la investigación del asesinato de José Enrique Del Rio y su esposa María Mercedes Alonso en su casa de Vicente López, se refirió hoy a los detalles que le llaman la atención de la trama expuesta por la fiscalía, que indicaría que el hijo de la pareja, Martín, habría sido el perpetrador del doble homicidio.

“Como abogado penalista, puedo decir que existen casos donde un hijo mata al padre o a la madre en estado de emoción violenta, con un homicidio preterintencional o sin querer o un estado de shock emocional. Lo que no se observa es este grado de planificación, si es como los fiscales dicen que fue”, dijo Carribero en declaraciones radiales y a LN+ sobre la trama que llevó a la fiscalía a pedir la detención de Martín Del Rio, hijo menor del matrimonio cuyos cuerpos fueron encontrados en el auto estacionado en el garaje de la casa.

Carribero luego argumentó en comunicación con La 990: “Como abogado penalista yo diría que está acreditado que [el sospechoso] dejó su vehículo en Capital Federal, que vino caminando y que se fue caminando, que era la persona del barbijo que rengueaba, pero la acusación no alcanza para ponerlo dentro del auto y decir que fue quien gatilló. Eso no está probado. A mí no me consta todavía porque la investigación sigue su curso y no quiero dar un juicio de valor sobre el imputado. Pero insisto, tenía el lugar, el momento y el modo”.

Los detalles del caso que llaman la atención del abogado de María Ninfa

Más tarde, en una entrevista en LN+, Carribero dio más detalles y dijo que Martín Del Rio, de acuerdo a las pruebas presentadas, el estado financiero y la deuda que tendría con sus padres, habría tenido motivos para matarlos. “Hay indicios para sospechar de un parricidio, pero el grado probatorio debe ser más riguroso”, afirmó y explicó que aún “hay un desafío para los fiscales porque está acreditado que era la persona que camina en el video, que deja el auto allí, pero no está acreditado que haya sido él el que apretó el gatillo”.

Luego, apuntó: “La acusación contra Nina [como le dicen de manera informal] decía que le había facilitado la entrada a la casa a varias personas no identificadas. La acusación contra Martín dice que una persona sola entró a la casa por sus propios medios. Hay una contradicción”.

Respecto de su defendida, que fue liberada cuando se decidió la detención del ahora sospechoso, Carribero dijo: “La decisión de ella es hacer el reclamo a la Justicia para compensar esta situación, esos 13 días que padeció encerrada en un calabozo, ella merece un reconocimiento”.

Además, cuestionó la decisión de la Justicia a privarla de su libertad. “Sabemos que no hubo mala fe de la fiscalía, pero la acusación fue endeble, no había semi prueba ni estado de sospecha pertinente. La investigación era frágil porque la detuvieron para investigarla, pero tendrían que haberla investigado antes y después decidir detenerla”, dijo.

María Ninfa Aquino, que trabajó para el matrimonio durante 12 años, fue excarcelada por orden del juez de Garantías Ricardo Costa el miércoles de esta semana. La mujer, de 64 años, fue arrestada por pedido de los fiscales Martín Gómez y Alejandro Musso, que consideraron inconsistentes y contradictorias las explicaciones que había dado sobre sus movimientos desde que llegó a la casa, a las 6.40 del 24 de agosto, y hasta las 9 de la mañana, cuando encontró los cadáveres del matrimonio dentro de su Mercedes Benz E350, en la cochera de su casa situada en Melo y Gaspar Campos. Ponderaron como un elemento incriminatorio el hecho de que la casa estaba singularmente revuelta y eso debió haberle llamado poderosamente la atención.