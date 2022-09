El abogado de la empleada doméstica explicó cuál era la relación de la mujer con el hijo de la pareja asesinada en Vicente López

El doble crimen de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso en su casa de Vicente López tomó un giro inesperado ayer cuando detuvieron a su hijo Martín por ser el principal sospechoso y se ordenó la liberación la empleada doméstica del matrimonio, María Ninfa Aquino, apuntada en los momentos iniciales. Sin embargo, esta trabajadora todavía no quedó desvinculada del expediente, aunque hoy su abogado intentó precisar que no hay una relación estrecha entre ella y el nuevo detenido.

“No se veían frecuentemente, Martín no vivía allí, no tenían frecuencia”, aseveró Hugo López Carribero, el letrado de la empleada doméstica, que hoy evalúa también si se constituye como defensor del hijo apresado. “Me ofrecieron ser defensor de Martín, es un tema que lo vamos a evaluar con mi equipo. Es delicado, queremos ver que no haya elementos contrapuestos”, contó.

En tanto, el abogado también se refirió al monedero que Aquino tenía en su casa y que habría sido el lugar donde las víctimas solían guardar las llaves de la caja fuerte, aún no encontradas. Este fue uno de los elementos clave para detenerla en el comienzo de la investigación, junto con imágenes que había enviado del sobre a través de mensajes en su teléfono.

“La foto del monedero era porque había guardado dinero allí y lo había perdido. Y cuando lo encontró, mandó esa foto a los hijos. Era una situación familiar, lejos de vincular el monedero al doble crimen”, indicó López Carribero, que siguió: “Fue un regalo de la jefa de Ninfa, en función del mérito que ella cumplía en su trabajo, de esmero. Le regalaba muchas cosas: calzado, ropa usada en buen estado”.

Aquino fue quien encontró a la pareja asesinada en el auto y tuvo también inconsistencias en su relato que llamaron la atención de los investigadores. “No demoró en denunciar, mientras no los vio, no dijo nada. Lo advirtió e inmediatamente llamó a los hijos”, justificó el abogado sobre los movimientos de esta mujer una vez que ingresó al domicilio de Vicente López donde se produjo el crimen del matrimonio.

Como la trabajadora no fue sobreseída todavía, la intención que tiene de momento el abogado es lograr ese sobreseimiento en 90 días o, a largo plazo, que sea absuelta en caso de que llegue a juicio. “La línea de investigación ha tomado rumbo particular, no se descarta que ella habría facilitado [el crimen]. Nosotros sí lo descartamos, estamos convencidos de que es inocente”, remarcó el letrado.

Asimismo, indicó que la declaración que había dado Martín Del Rio en sede judicial, en la que había señalado a Aquino, quedó “nulificada”, debido a que pasó a ser imputado. “Yo creo que hubo una clara acusación frágil, endeble, atendible a una sospecha más o menos pertinente que luego quedó desvanecida por nuestros trabajos”, marcó López Carribero.

Además, habló sobre cómo se encuentra su defendida por haber estado presa y por la repercusión mediática que tomó la causa. “Ninfa no es la misma persona que era antes, pero está tratando de recuperar cierta normalidad. Ella no tiene interés en pedir compensación por los días arrestada. Le dolió la confusión, la sorpresa, lo inesperado”, reveló.