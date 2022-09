Doble homicidio en Vicente López: los videos del sospechoso cuando salía de la escena del crimen, claves en la investigación

Estuvo una hora y un puñado de minutos en la casona de sus padres, en Vicente López. Justo en la franja horaria que se determinó la data de muerte de José Enrique Del Rio, de 74 años, y María Mercedes Alonso, de 72. Martín Del Rio, del 47 años, llegó y se fue a pie. Llevaba puesto un barbijo y una gorra. En una de sus manos tenía una bolsa. La secuencia fue reconstruida por medio de filmaciones de cámaras de seguridad.

Los vídeos clave en la investigación

El doble homicidio ocurrió el 24 del mes pasado en horas de la tarde. Según la filmación que fue analizada por los investigadores, el sospechoso, que fue detenido anoche cuando estaba por ingresar Barrancas del Lago, un barrio del complejo urbanístico Nordelta, en Tigre, se fue de la escena del crimen a las 18.37. Caminó hasta Núñez donde se subió a su camioneta Mercedez Benz. En vehículo, había dejado su teléfono celular.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. Hoy, a las 14, Del Rio será indagado por los Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semaria, el equipo especial de fiscales que diseñó el fiscal general de San Isidro, John Broyad, por la complejidad del caso.

La detención de Martín Del Rio

Hasta ayer estaba detenida la empleada doméstica de la víctimas, María Ninfa Aquino. “Es muy doloroso lo que hizo Martín; si la madre lo está viendo, está muy enojada”, dijo hoy la mujer en una conferencia de prensa, acompañada por su abogado, Hugo López Carribero.

La hipótesis de los investigadores judiciales y de la policía bonaerense es que el móvil del doble crimen fue económico. Las víctimas pensaban que se iban a mudar a un departamento del exclusivo complejo Château Libertador, en Núñez.

“Martín Del Rio se tenía que encargar de la compra, pero solo pagó cuatro cuotas. Los padres estaban convencidos de que la mudanza era cuestión de horas. Se subieron al auto pensando que iban al departamento de Núñez, pero fueron asesinados a balazos”, sostuvo una fuente que participa de la pesquisa.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados la mañana del 25 del mes pasado en un automóvil Mercedes Benz que estaba en el garaje de la casona situada en Melo y Gaspar Campos, en Vicente López. El doble crimen fue descubierto por Aquino.

La casona donde vivían las víctimas

Martín Del Rio trabajaba con su padre, que era abogado y había sido dueño de empresas de seguridad privada. La familia había invertido dinero en el negocio de las cocheras e inmuebles para facturar en rentas.

“Yo tengo un poder de mis viejos [sic] desde hace años de disposición total respecto de todo, de mi papá y mi mamá, de los dos”, sostuvo el ahora sospechoso cuando declaró como testigo ante los funcionarios judiciales.

Cuando estaba por finalizar su declaración testimonial, los fiscales le preguntaron al hijo de las víctimas si sabía de alguna persona que pudiera hacer salir voluntariamente de su casa a sus padres. “No, la verdad que no se me ocurre quién. Mi papá tenía tabicada la casa para que no lo sorprendan. A todo el mundo le abría por el garaje”.

Los investigadores suponen que el sospechoso hizo subir a sus padres al auto Mercedes Benz E350 estacionado en el garaje con la excusa de ir al departamento del edificio Château Libertador, en Núñez, donde supuestamente habían comprado un departamento. Una vez que estaban dentro del vehículo, los ejecutó.