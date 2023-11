escuchar

Los abogados de Leonardo Fariña hablaron este viernes tras su detención y afirmaron que según gente allegada al condenado por “la ruta del dinero K” los dueños de la financiera de Belgrano en la que fue arrestado serían sus amigos. Asimismo confirmaron que su cliente trabaja como “asesor”. Las aclaraciones de los letrados tuvieron lugar esta mañana, a poco de que el detenido declare.

Roberto Herrera, uno de los abogados, indicó frente a los tribunales de Retiro que aún no se pudieron contactar con el detenido porque “está incomunicado” y aseguró: “Vamos a enterarnos cuál es la imputación que se le hace”. La Justicia ahora podría imputarlo por lavado de activos. Fariña se encontraba en libertad condicional con tobillera electrónica con la que podía trasladarse en un radio de 150 kilómetros de su casa.

Los abogados de Leonardo Fariña, Roberto Herrera (Traje oscuro) y Mariano Di Giuseppe ( traje gris) Ricardo Pristupluk

La nueva causa en la que está implicado, a cargo del juez Pablo Yadarola, comenzó tras una denuncia hecha por el Banco Central ante la eventualidad de una infracción al Régimen Penal Cambiario. Tras un allanamiento en una financiera que vendía dólares blue ubicada en Juramento 1475, Belgrano, Fariña -condenado en abril de 2021 a cinco años de prisión como coautor del delito de lavado de dinero como parte de la estructura que movía el dinero de origen ilícito de Lázaro Báez- quedó arrestado junto a otras cuatro personas.

En relación a su vínculo con la financiera y su profesión de “asesor financiero”, el abogado dijo: “No creo que sea asesor financiero de ellos”. Tras ello agregó: “Él no es dueño de ese lugar, no sé si fue a comprar dólares, no sé a qué fue. Él va a declarar según sea la imputación”. Además, afirmó que gente allegada le comentó que los de la financiera serían amigos suyos. “Él es asesor financiero para una empresa, no quiere decir que sea para esta”.

Por su parte, su otro abogado, Mariano Di Giuseppe, dijo que en función de la imputación de hoy “podría cambiar su situación procesal frente a las obligaciones en el marco de la causa anterior”, es decir, podría complicarse su libertad condicional en la causa de la “ruta del dinero K”, que goza desde el 28 de junio de este año, luego de su excarcelación. Estuvo preso durante 2 años y 20 días.

La financiera en la que detuvieron a Fariña

Fariña es sospechoso de estar a cargo de una financiera que vendía dólares blue, identificada en medio de allanamientos del Gobierno para controlar la suba de la divisa paralela.

Fariña durante el allanamiento

Durante la inspección del departamento de Belgrano, la Policía y los inspectores de la Aduana encontraron bolsos, valijas y cajas de galletitas con cientos de ladrillos de billetes de $1000. Al realizar el arqueo del monto de dinero secuestrado, los investigadores concluyeron que había más de $500.000.000.

En la causa hay otros cuatro detenidos; en total son tres hombres y dos mujeres. Los cinco serán indagados hoy por el juez Yaradola. Al momento de la intervención dos de los hombres intentaron escaparse con algo de dinero a través de un balcón del departamento que daba hacia otra unidad del mismo edificio.

La causa se encuentra a cargo del Tribunal Oral N°4.

