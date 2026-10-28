Dónde encontraron el cuerpo de Nanci Godoy, la maestra correntina

Después de 19 días de intensa búsqueda, encontraron el cuerpo de Nanci Estela Godoy, la maestra de 52 años que había desaparecido mientras trabajaba en una escuela rural de la provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo en un bañado ubicado dentro de la estancia El Curupí, en una zona de monte a la que solo se puede acceder a caballo.

La docente había sido vista por última vez a principios de octubre, cuando cumplía funciones en la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, cerca de la localidad de Esquina. Su desaparición dio lugar a una investigación judicial que, con el correr de los días, comenzó a orientarse hacia la hipótesis de un crimen.

Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, el cuerpo fue localizado semisumergido en el agua, junto a un objeto que podría pertenecer a la víctima. El descubrimiento representa un avance importante para la causa, aunque todavía resta conocer el resultado de la autopsia para establecer las circunstancias de su muerte.

El cuerpo fue hallado a 15 kilómetros de la escuela donde Nanci brindaba clases (Foto: X @mauroszeta)

En LN+, el periodista correntino Eduardo Schweyer describió el recorrido clave que hizo la policía montada para dar con el cuerpo de la víctima en medio de pastizales y sectores abandonados alrededor del colegio donde impartía clases la docente. “Dos efectivos a caballo, en un lugar bastante feo, es donde ellos ven algo que brillaba y a partir de allí se acercan y lamentablemente ya estaba esta docente de 52 años sin vida”, recapituló.

La Policía habría logrado localizar el sector después de recibir información de un familiar de Rosa Leguizamón, una de las personas detenidas en la causa. Según fuentes vinculadas con la investigación, esa persona habría aportado una referencia geográfica que permitió orientar los rastrillajes.

Los restos serán trasladados a Esquina para realizar la autopsia, un procedimiento fundamental para determinar cuándo y cómo murió Nanci Godoy. Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González trabajan sobre la hipótesis de un femicidio.

La tapera de Ireneo Zarza dentro de la estancia El Curupy, donde habría sido asesinada la docente Nanci Estela Godoy

¿Cuándo fue la última vez que Nanci Godoy se comunicó con su familia?

La última comunicación conocida de Nanci Godoy ocurrió el 7 de octubre, cuando envió un mensaje de WhatsApp desde la escuela rural donde trabajaba como docente suplente. La mujer vivía en el acceso sur de Esquina y debía realizar un extenso recorrido para llegar al establecimiento. Primero se trasladaba en vehículo hasta un sector de la estancia y después continuaba durante varias horas a caballo, atravesando caminos rurales, arroyos y lagunas. Su regreso estaba previsto para el viernes 9 de octubre, pero nunca llegó a su casa.

En un primer momento, la ausencia no despertó sospechas inmediatas porque las lluvias podían volver intransitables los caminos. Era habitual que la docente permaneciera en la escuela cuando las condiciones climáticas impedían el traslado. Sin embargo, al pasar los días sin noticias, la preocupación de sus familiares aumentó. Finalmente, su hijo Sebastián presentó la denuncia ante la policía por desaparición el jueves 15 de octubre, después de realizar distintas averiguaciones sobre su paradero.

A partir de ese momento comenzaron los operativos de búsqueda y las investigaciones sobre las personas que habían estado en contacto con la maestra antes de su desaparición.