Quisieron huir de un control policial en un auto con la patente adulterada: escondían más de cuatro kilos de cocaína

Dos hermanos acusados de comercializar estupefacientes quedaron en prisión preventiva luego de que la Policía de la Ciudad les secuestrara más de cuatro kilos de cocaína durante un procedimiento rutinario de control vehicular en el barrio porteño de Boedo.

Los sospechosos habían intentado escapar en un BMW que llevaba una patente adulterada, pero la fuga terminó cuando el vehículo chocó contra un auto particular y un contenedor de residuos.

La medida fue dispuesta por Paula Núñez Gelvez, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, quien hizo lugar al pedido de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano. La jueza consideró que existían riesgos procesales que justificaban mantener detenidos a los imputados.

El episodio comenzó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad que realizaban tareas de prevención en Boedo advirtieron que un BMW en el que viajaban tres hombres tenía la chapa patente trasera ilegible. Cuando los agentes les ordenaron detenerse para identificarlos, el conductor aceleró y salió a gran velocidad por la avenida Boedo.

Los policías iniciaron una persecución que continuó hasta la avenida San Juan, donde el vehículo giró hacia el sur. Al llegar al cruce con la calle Maza, el conductor pasó un semáforo en rojo y chocó contra un auto particular que circulaba correctamente. Tras el impacto, perdió el control del BMW y terminó colisionando contra un contenedor de residuos.

El auto secuestrado en el que se trasladaban los dos hermanos con más de cuatro kilos de cocaína Prensa MPF CABA

Después del choque, uno de los tres ocupantes logró escapar a pie. Los otros dos fueron detenidos en el lugar por los efectivos.

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos intentó deshacerse de una bolsa de tela y la arrojó a la vereda. Sin embargo, los policías advirtieron la maniobra y recuperaron el bolso. En su interior encontraron tres ladrillos compactos de cocaína y otra bolsa con la misma sustancia, con un peso total de 4,260 kilos.

A partir del hallazgo, intervino la UFLA Oeste, que dispuso la detención de los dos hombres, identificados como hermanos, y los imputó por el delito de comercio de estupefacientes, previsto en la Ley 23.737.

La fiscalía solicitó que ambos permanecieran detenidos durante el avance del proceso. El pedido fue aceptado por la jueza Núñez Gelvez, que dictó la prisión preventiva en función de los riesgos procesales señalados en la investigación.

En la Villa 31

Dos hombres de 25 y 30 años fueron detenidos en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, acusados de comercializar estupefacientes. Durante el procedimiento policial se secuestraron 1443 envoltorios con cocaína, pasta base y marihuana. Según fuentes policiales, los sospechosos acumulan alrededor de 60 antecedentes y actuaciones por distintos delitos e infracciones, en su mayoría vinculados con la Ley de Drogas.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación I de la Policía de la Ciudad; patrullaban la zona cuando observaron un presunto intercambio —un “pasamanos”— entre dos hombres en las inmediaciones de la calle Colibrí al 300, en el enclave del barrio de Retiro. En ese sector se sospechaba que se comercializaban sustancias ilícitas.

Al advertir la presencia policial, los dos sospechosos intentaron escapar e ingresar en una vivienda situada en Espadaña al 1900. Sin embargo, los agentes lograron detenerlos: uno fue interceptado dentro del domicilio y el otro, en la puerta.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 404 envoltorios con marihuana, con un peso total de 556 gramos; 125 paquetes con pasta base, que pesaban 270 gramos, y otros 914 envoltorios con cocaína, con un peso de 238 gramos. En total, fueron incautadas 1443 dosis fraccionadas de las tres sustancias.

Decenas de antecedentes

Los dos narcos detenidos en la Villa 31 tienen 25 y 30 años, y 60 antecedentes Prensa Policía de la Ciudad

De acuerdo con la información policial, el detenido de 30 años registra 44 actuaciones por infracción a la Ley 23.737, que penaliza conductas ilícitas vinculadas a estupefacientes. También cuenta con una actuación por robo, otra por portación de un arma no convencional y otra por desobediencia. Esos registros corresponden al período comprendido entre 2020 y la actualidad.

El otro sospechoso, de 25 años, también tiene antecedentes. Entre 2024 y 2026, según las fuentes, fue registrado en seis intervenciones por infracción a la Ley de Drogas, dos por portación de un arma no convencional, una por atentado y resistencia a la autoridad y otra por ensuciar bienes.

En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Este (UFLA Este), a cargo del fiscal Pablo Vidal Alemán, que dispuso la detención de ambos hombres y el secuestro de las sustancias incautadas. La investigación busca determinar las responsabilidades de los sospechosos en la presunta comercialización de drogas en el asentamiento porteño.