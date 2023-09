escuchar

Quebrado. Llorando. Así salió al aire Raúl, un jubilado de 72 años que sufrió una violenta entradera anoche, en su casa de Lomas de Zamora, mientras dormía junto a su esposa. “Ahora resulta que hay que agradecer que estás vivo: sí, es cierto, pero te dejan hecho pelota para siempre”, sostuvo. Las imágenes, que mostró el canal TN, graficaron cómo los delincuentes, que estaban organizados, con pasamontañas y handys con la frecuencia policial, revolvieron toda la casa. “Estuvieron dos horas acá, si no fuera porque mi mujer salió a gritar al balcón todavía seguían”, añadió.

Durante el violento episodio, Raúl recibió un golpe y quedó casi inconsciente. “Estábamos durmiendo. Yo sentí ruido. Rompen la puerta, me pegan con la puerta a mi, y como soy hipertenso y tengo algo de diabetes, me bajó la presión, quedé tirado en la cama, mi señora creyó que me había agarrado un infarto, y me empezó a dar respiración”, recordó.

Así, toda dada vuelta, quedó la casa de Raúl tras la entradera que sufrió en Lomas de Zamora

“Acá es como que todo el mundo dice que hay que agradecer porque estás vivo. Hemos naturalizado todo. Lo material se repone, te dicen. Es verdad, la vida vale mil veces más que cualquier cosa. Pero te dejan hecho mierda para siempre. Se llevaron todo, se llevaron todos, los ahorros de mis hijos, las cosas de valor, los recuerdos de mi hijo que murió a los 7 años, le pidió mi señora por favor que no le sacaran la alianza mi señora y se la llevaron también. Acá estoy todo los días, cuando no es en la esquina, a mitad de cuadra, los vecinos. Mi única hija se fue al exterior”, afirmó, totalmente quebrado y en llanto.

Recordó que el nació en Rosario al lado de una villa, y que se las arregló como pudo y que aún hoy sigue trabajando. “Pero esto así no va más, no va más”, sostuvo.

El jubilado precisó que los delincuentes estaban muy organizados. “Uno desde afuera les decía que siguieran trabajando que estaba todo bien. Otro tenía un handy con la frecuencia policial”, describió. “Es como que sabían. Lo primero que pedían era el DVR (la grabación). Se llevaron el disco de la computadora. Los vecinos tienen cámaras. No se si alguien las pidió. Vinieron y se fijaron no se a que conclusión llegaron, los muchachos de seguridad de lomas se portaron bien tengo un auto en la puerta”, aclaró.

“Mi señora anoche no durmió, está hecha pelota”, agregó el jubilado. Y concluyó: “No me está pasando a mi, me tocó a mi. Estoy en un círculo que hace beneficencia, no puedo ir a las reuniones no se si dejar sola a mi mujer. No se puede salir a la calle”.

