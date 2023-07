Drogas. Con un flujo diario de $10.000.000, Chaki Chan había armado el emporio económico que lo convirtió en “el patrón” de La Matanza

escuchar

El gran problema de los narcotraficantes es cómo canalizar la masa de dinero que recaudan por la venta de droga. Le pasó a fundadores de las organizaciones criminales más importantes del mundo como Pablo Escobar Gaviría, a los hermanos Rodríguez Orejuela y a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Le ocurrió a Martín “El Fantasma” Paz, el tesorero de la banda de Los Monos, en Rosario, cuando el 31 de agosto de 2012 llegó a una concesionaria BMW y quizo pagar una cupé Z4 blanca nueva con un bolso con billetes de $ 2, $ 5 y $ 10, que recibían de las bochitas de cocaína que vendían en los búnkeres del sur de esa ciudad.

En principio, los dueños de la agencia dedicada a la venta de automóviles de alta gama rechazaron la operación porque no podían recibir los US$ 70.000 en efectivo por cuestiones impositivas. Le pidieron a Paz, cuñado de Claudio “Pájaro” Cantero que regresara con un cheque certificado de un banco.

Pero “El Fantasma” no podía ir a una entidad financiera porque no tenía forma de justificar el origen del dinero. El dueño de un agencia le cobró un sobreprecio del 20% para venderle la cupé. Una semana después, “El Fantasma” fue asesinado de siete balazos porque el jefe de la banda de Los Monos descubrió que intentaba abrir su propio emprendimiento con dinero del clan Cantero.

En La Matanza, Chaki Chan, que habría sido identificado por fuentes policiales como Nicolás Nahuel Guimil, tampoco pudo escapar del problema que venía acompañado por los grandes volúmenes de efectivo que se manejan en el narcotráfico.

El operativo para trasladar a Chaki Chan

Aunque una parte importante de los $300.000.000 mensuales que recaudaba por la venta de droga a través de los búnkeres distribuidos en los barrios Villegas, 20 de enero, San Petesburgo y Puerta de Hierro, en las localidades de Ciudad Evita, La Tablada, Laferrere y Virrey del Pino, era destinada al pago de coimas a algunos comisarios de la policía bonaerense que le vendían protección, Chaki Chan necesitaba blanquear el dinero.

Según consta en uno de los expedientes que se iniciaron en la Justicia bonaerense contra Chaki Chan, el jefe narco detenido en las últimas horas, figuraba como empleado de una empresa de limpieza integral, con domicilio fiscal en Santiago Lumdsen al 200, en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

También era empleado en una empresa constructora situada en el barrio Álamo Alto, de la localidad de Maquinista Sabio, en el partido de Escobar. No pasó inadvertido para los investigadores la proximidad de las fechas de inicio de actividades de ambas empresas. En el caso de firma dedicada a limpieza integral, comenzó a operar el 26 de noviembre de 2021, mientras que la empresa constructora comenzó sus actividades el 28 de octubre del mismo año.

En Gorriti al 700, en Lomas de Zamora figuraba una ferreteria que, si bien no estaba a su nombre, tenía como titulares a padre e hijo, de apellido De Luca. El mayor de los De Luca, es un policía bonaerense exonerado que usaba una credencial falsa de la exSIDE para presentarse ante comisarios de la fuerza de seguridad provincial. Era el nexo con los policías que le vendían protección a Guimil.

No obstante, comisarios de la policía bonaerense, que se desempeñaban en seccionales con jurisdicción en las localidades y barrios en los que Chaki Chan instaló cocinas de droga y puestos de venta de cocaína, se pusieron nerviosos con la detención del jefe narco concretada por efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

Semejante preocupación entre un reducido grupo de comisarios de la policía bonaerense se originó ante la posibilidad de que el jefe narco pueda hablar ante la Justicia federal sobre sus vínculos con la fuerza de seguridad provincial.

Droga lista para su comercialización minorista que fue secuestrada a Chaki Chan, "el patrón de las drogas" de La Matanza Prensa Policía Federal

La cuarta empresa con la que Chaki Chan canalizaba el dinero que recaudaba por la venta de cocaína fue una firma dedicada a masajes corporales, masoterapia y tratamientos de belleza. Dicha empresa registró el inicio de sus actividades el 6 de diciembre de 2019. Mientras que la ferretería abrió sus puertas también el 6 de diciembre, pero de 2018.

Además de los mencionados De Luca, Chaki Chan puso como integrantes de los directorios de sus empresas a familiares. Recurrió a parientes con el primer grado de consanguinidad para que figuren en las actas constitutivas de las sociedades creadas para canalizar el dinero narco.

Otra parte del efectivo que Guimil recibía por la venta de droga tenía como destino la compra de automóviles de alta gama. Uno de sus cómplices identificado como Damián D. era propietario de una agencia de venta de vehículos que Chaki Chan usaba y con los que se grababa en videos que posteaba en la red social Tik Tok.

Aunque últimamente Damián D. se había alejado de Chaki Chan para instalarse en Cañuelas, su rostro aparece en varios de los videos junto a otro cómplice conocido como Ale Xis. Los tres tienen fotos a bordo de automóviles Audi, Mercedes Benz y BMW. En algunos casos, grabaron videos en los que circulaban a más de 200 kilómetros por hora en la autopista Ezeiza - Cañuelas.

En esas imágenes también mostraron gruesas cadenas de oro y fajos de billetes de US$ 100 que llevaban en los automóviles, junto a la palanca de cambios o guardaban en cajas de zapatos y vestidores de las casas que alquilaban en countries de la zona, donde organizaban fiestas en las que abundaban los habanos y el champagne importado.

“A los veinte me compré un Sirocco. La ganas de robar, te pegan como loco. Te lo digo y lo sé porque también lo pasé. Preparen la tartamuda (en referencia a una ametralladora) que ya son como las tres”, expresa la estrofa de la canción que se reproduce como fondo de las imágenes de un video de 24 segundos difundido por el usuario de Tik Tok “noestoyni . . . .” que se le adjudicaría a Chaky Chan.

El extenso prontuario de Chaki Chan incluye una expediente por robo agravado, ocurrido el 15 de marzo de 2016; un homicidio registrado el 5 de octubre de 2012, por el que fue investigado por la fiscalía N° 10, de La Matanza; otro sumario por un homicidio y encubrimiento ocurrido el 11 de octubre de 2012, en jurisdicción del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

También tuvo pedidos de comparendo compulsivo por un proceso penal que se inició en mayo de 2017, por robo en poblado y en banda. Su captura había sido solicitada por un juzgado de Garantías de Lomas de Zamora y fue dada de baja el 11 de enero de 2019, cuando se sumaron otros procesos en su contra.

Chaki Chan fue investigado por narcomenudeo. Tuvo un pedido de captura vigente entre el 10 de noviembre de 2016 y el 23 de noviembre de 2017 cuando fue detenido.

Tres meses más tarde, Chaki Chan fue apresado nuevamente en el barrio Villegas, cercano a Ciudad Evita. Lo buscaban por su presunta responsabilidad en un homicidio.Tenía dos armas de fuego en su poder.

En esa misma zona, en la casa 100 de la avenida 1000, en Ciudad Evita, fue detenido Chaki Chan durante las últimas horas. Un grupo de efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal lo sorprendió cuando salía de uno de los pasillos del barrio. Ante la hostilidad de los algunos habitantes del asentamiento que trabajan para Nikito, los policías tuvieron que llevar al jefe narco hasta una estación de servicio situada en la autopista Riccheri, donde terminaron el procedimiento.

Una pistola Bersa 9 milímetros, con cinco cargadores, fue secuestrada durante la captura de Chaki Chan Prensa Policía Federal

Ayer, el jefe narco fue trasladado en un importante operativo de seguridad a la sede de la mencionada dependencia que funciona en la esquina de Belgrano y Virrey Cevallos frente al Departamento Central de Policía. Allí esperará a ser indagado por la jueza federal Alicia Vence y por el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, quien había pedido su captura y supervisó la investigación que lo tiene como acusado por narcotráfico.

Además de Chaki Chan, los operativos realizados por los efectivos de la Policía Federal incluyeron las detenciones de doce integrantes de la banda.

El nombre de Nikito o Chaki Chan también apareció entre los delincuentes más buscados del mundo. Su foto estuvo en la denominada circular roja de Interpol. El 2 de diciembre de 2016, la Justicia argentina dictó un pedido de captura internacional porque lo acusó en una causa por narcotráfico.

La última detención de Chaki Chan se registró en 2019. Ocurrió en el cruce del Camino de Cintura y la avenida Olimpo, en la localidad de Transradio, en el partido de Esteban Echeverría. Sin embargo, recuperó la libertad rápidamente. Desde entonces, consolidó su presencia en la clandestinidad y agrandó su poder.

“Gente esto está pasando en el complejo 19 de los monoblocks. El ‘Osito’ de la tira 4 y 5 y el ‘Tribunero de Chicago’ bajaron con la gente de Chaki Chan a tomar ‘El monoblock 19 para vender pasta base, alita de mosca y faso. Le pegan a los pibes y les roban los celulares. Dijeron que, supuestamente, van a cuidar el barrio, pero no es así. No queremos gente de otro lado. Vamos a denunciarlos con videos. Chaki Chan quiere copar el barrio y trajo al ‘Osito’. No vamos a parar hasta que se vayan”, se expresaba en un afiche repartido por los vecinos del complejo situado en las adyacencias del cruce de Crovara y Camino de Cintura, en La Tablada, en noviembre pasado.

Parte de la droga incautada a la banda de Chaki Chan Prensa Policía Federal

En mayo pasado, Chaki Chan, también recurrió a los servicios de “Osito” y las huestes de la barra brava de Nueva Chicago para copar el barrio Las Antenas, en Lomas del Mirador, a diez cuadras de la avenida General Paz. Pero los vecinos resistieron y se armaron para evitar que se repitiera la situación de los monobloks de La Tablada.

Esa resistencia de los habitantes del asentamiento que se armaron, trajo la atención de los canales de televisión que realizaron la cobertura informativa de la guerra narco que comenzaba a no más de veinte kilómetros de la Casa Rosada.

Así, el nombre de Chaki Chan se hizo conocido y esa popularidad socavó el poder que el jefe narco había cimentado durante los últimos 14 años. En ese tiempo, con suma habilidad, Chaki Chan logró evadir condenas importantes que, como mayor de edad, lo habrían llevado a la cárcel durante varios años. En algunas causas se sometió al proceso de juicio abreviado y en otras resultó absuelto, a pesar que sus familiares fueron condenados. Pero, tanta atención marcó su final.

Temas Narcotráfico