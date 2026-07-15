Egresaron 1022 oficiales de la Policía de la Ciudad

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, presidió el acto de egreso de los 1022 policías que “se suman para garantizar la seguridad en las calles” de la ciudad de Buenos Aires. Con esta nueva camada, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos.

El acto se realizó en el estadio Mary Terán, en el Parque Polideportivo Julio Argentino Roca, del barrio de Villa Soldati, donde estuvieron presentes las familias de los flamantes policías. Se calcula que hubo 15.000 personas.

“Los porteños se sienten muy orgullosos de la policía que tienen. Cuentan con nuestra confianza para lograr lo más importante: proteger a cada uno de los porteños y a quienes nos visitan. Y esa elección de vida tiene todo mi respaldo y apoyo político, que nunca les va a faltar. Siempre vamos a estar cuidando a los que nos cuidan. Los necesito para que juntos defendamos lo más valioso que tiene esta ciudad: la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad privada de todos los porteños”, dijo Macri.

Mal día para los delincuentes. Buen día para los porteños de bien.



1.022 policías nuevos. Más de 28.000 en total en las calles de la Ciudad.



Ley y orden. pic.twitter.com/if38BtBzqj — Jorge Macri (@jorgemacri) July 14, 2026

Se trata de la decimocuarta camada de egresados de la Policía de la Ciudad. La fuerza de seguridad porteña tiene ahora más de 28.000 uniformados.

“En esta ciudad, el ‘vale todo’ ya se terminó. La regla con la que ustedes deben actuar es clara: tolerancia cero con el delito. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de esta ciudad. Acá no hay excepciones, nadie está por encima de la ley”, sostuvo Macri.