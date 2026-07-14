Murió un remisero tras chocar con un camión en la ruta 88 y una jugadora de vóley de 15 años quedó gravemente herida

Un violento choque ocurrió sobre la ruta provincial 88, a la altura del kilómetro 55, cerca del paraje San José, y dejó como saldo la muerte de un remisero de 58 años radicado en Necochea. Por causas que aún se investigan, el vehículo en el que viajaba chocó contra un camión frigorífico. Entre los pasajeros había cuatro personas; una de ellas, una adolescente de 15 años, permanece internada en grave estado.

La víctima fatal fue identificada por los medios locales como Santiago Irigoyen, quien conducía un Fiat Siena que prestaba servicio de remís. Como consecuencia del fuerte impacto, ocurrido a última hora del domingo, el conductor falleció en el lugar. Su cuerpo quedó atrapado entre los hierros del automóvil y debió ser rescatado por personal de Bomberos.

Los cuatro pasajeros, en tanto, sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron asistidos por los servicios de emergencia. Una de ellas, una adolescente jugadora de vóley en el club Once Unidos, fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata tras sufrir un severo traumatismo de cráneo y neumotórax. Según informó el medio marplatense La Capital, permanece internada en delicado estado.

Trasladaba a cuatro personas en su remis cuando chocó contra un camión frigorífico y murió

Desde el club Once Unidos se convocó a una cadena de oración por la joven. “Una oración, una intención, tu mejor energía. Unamos corazones por Anita. Vamos, campeona, vos podés”, publicaron en las historias de las cuentas de Instagram de Once Unidos y de Once Unidos Vóley.

Según se supo, la joven regresaba desde Mar del Plata, junto a una compañera, a Necochea, luego de participar de un partido de uno de los torneos organizados por la Asociación Marplatense de Vóley (AMV). Desde la entidad emitieron un comunicado al respecto. “La familia de la Asociación se encuentra consternada y en vigilia por la salud de Anita, luego del accidente sucedido en el día de ayer [por el domingo] en la ruta 88, cuando retornaba junto a otra jugadora del C.A. Once Unidos a su ciudad de origen. Acompañamos con respeto a todos quienes se vieron afectados por este lamentable hecho”, expresaron.

Tras el siniestro vial, la otra menor fue atendida y recibió el alta médica y una mujer mayor presentó una fractura de costilla. Por su parte, el conductor del camión también resultó herido y fue trasladado a un centro de salud con una fractura en una pierna.

Un allegado del remisero fallecido escribió en las redes sociales: “Destaco su trabajo profesional y permanente predisposición a la hora de prestar servicio. Realmente lo vamos a extrañar mucho y Dios quiera que descanse en paz. Muy conmovido por su trágico fallecimiento”.