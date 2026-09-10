El acusado del femicidio de Ituzaingó contó su versión del crimen en un video: “No maté a mi novia”

El barrio de San Alberto de la localidad bonaerense de Ituzaingó sigue conmocionado por el femicidio de Camila Castro, la joven de 18 años que fue asesinada el martes por la tarde en su domicilio. Por la noche del miércoles, fue detenido Elías Barrionuevo, su pareja y único acusado del crimen hasta el momento. Sin embargo, el joven se filmó antes de ser arrestado y negó ser el autor del hecho. “No maté a mi novia”, afirmó el sospechoso.

“En el día de ayer [por el martes] hubo un imprevisto. Me están acusando de un femicidio que no fue así. Yo no maté a mi novia, no tiré tiros, nada”, aseguró Barrionuevo, de 19 años, al inicio del relato.

Según su declaración, llegó al domicilio de Castro, ubicado sobre calle Almagro al 2500, cerca de las 18.20 mediante un auto de aplicación, y comenzó a discutir con su novia por un perro. “Ella no me lo quería dar y yo me lo quería llevar. Llegó el padre de trabajar y se quiso meter en la discusión. Me dijo que era re atrevido y que me encerrara o me iba a cagar a tiros”, contó.

Barrionuevo contó su versión de los hechos en un video

“Después fuimos a la pieza y él se va hasta la cocina y agarra algo. Cuando voy para allá se me tira encima con algo en la mano y empezamos un forcejeo. No sabía que era un arma. Empezamos con el forcejeo y se escuchan disparos. Los dos primeros se escucharon rápido y después hubo otro cuando llegó ella”, agregó.

De acuerdo a su relato, los tres continuaron en la pelea y no se dieron cuenta de que una de las balas había impactado en la adolescente.

“Salgo corriendo atrás de ella y veo que estaba bajando la escalera sangrando. Ella va corriendo desesperadamente hacia el portón de afuera del pasillo y lo quiere abrir con la llave, toda ensangrentada. Atrás mío viene el padre y me quiere a cagar a fierrazos”, manifestó.

La imagen del prófugo que compartió Comunidad Ituzaingó en redes Redes

En ese entonces, expresó que el padrastro de Castro le pegó dos culatazos y en el video se señaló una parte de su frente para exhibir en dónde había sido la agresión.

“Ella estaba tirada en el piso, agonizando con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando el fierrazo. Después me dice ‘andate, andate’ y yo empiezo a pedir ayuda a la gente”, indicó.

Con la voz entrecortada y llanto de por medio, reconoció que cuando se fue vio muy mal a su pareja, pero que no sabía que había muerto.

La joven quería ser modelo Redes

“Me voy corriendo en estado de shock, asustado, no sabiendo qué había pasado. A la madrugada me entero que ella había fallecido”, dijo.

“La amaba mucho, la quería mucho. Mi intención no era hacerle daño. Yo no la maté, no soy un asesino, no soy un femicida, nada. Yo la amaba, nos íbamos a ir a vivir juntos. Yo no fui, no hice nada”, aseguró.

Por otro lado, resaltó que no se quería entregar porque consideraba que era inocente y que no se había comunicado aún con la Policía porque quería contar su versión.

Camila, junto al agresor Redes

“Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida, yo la amaba mucho. Nos íbamos a vivir juntos e íbamos a formar una familia, todo”, cerró.

El crimen

Castro fue asesinada en la tarde del martes en su domicilio del barrio de San Alberto. Su padrastro también resultó herido de dos heridas de bala y permanece internado en el Hospital Bicentenario Ituzaingó.

Según la reconstrucción del caso, Barrionuevo llegó a la casa de la joven y le habría disparado luego de una discusión “por celos”, según supo LA NACION de fuentes policiales.

Así escapó el agresor

El padrastro de la víctima intentó evitar que el sospechoso siga disparando y se abalanzó. Logró quitarle el revólver, pero antes recibió un disparo en cada pierna.

A pesar de las heridas, el hombre alzó a su hijastra en brazos y la llevó hasta la vía pública, hasta que perdió el conocimiento.

Tras el hecho, el agresor salió caminando y escapó. Desde entonces permaneció prófugo durante 24 horas. Finalmente fue aprehendido en la noche del miércoles en la intersección de las calles Bolivia y Mercedes, en General Rodríguez.