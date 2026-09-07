Habló el hijo del hombre que mató a su mujer a puñaladas en Merlo: “Es un psicópata”

Un hombre de 64 años asesinó a puñaladas a su esposa durante una discusión en una vivienda de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo.

Tras el crimen, Ernesto, hijo los dos, contó el momento en que encontró el cuerpo de su madre y describió a su padre como “un psicópata” y “un tano loco”.

Según relató, el acusado, identificado como Marcelo Tesio, lo llamó por teléfono para informarle lo ocurrido. “Me llama y me dice: ‘se nos fue la vieja’”, recordó el hombre ante los medios.

Hablo el hijo del mujer asesinada a punaladas por su esposo en Merlo

Ernesto explicó que llegó a la vivienda acompañado por su hija y una sobrina. Al ingresar a la habitación encontró a su madre tendida en el suelo. “Tenía un corte en el cuello bien calculado”, precisó sobre las heridas que presentaba.

Y agregó: “La sangre estaba coagulada. Yo supuse que la había matado hacía rato”.

Tras confesarle el crimen, su padre le explicó que ambos habían estado discutiendo por cuestiones económicas. “Me contó que estaban discutiendo porque no le alcanzaba la jubilación, discusiones cotidianas que tenían”, señaló.

Asimismo, Ernesto contó que luego de atacar a su esposa, su padre se acostó en la cama y le pidió a su hijo que se comunicara con la policía. En su declaración a los medios, el hijo de la víctima también aseguró que las conductas agresivas de su padre eran conocidas dentro del entorno cercano y que se remontaban a muchos años atrás.

Marcelo y Silvia llevaban 40 años de matrimonio

“Desde chico fue violento”. Sin embargo, aclaró que las agresiones físicas parecían haber quedado atrás aproximadamente una década antes del crimen.

“Esto se había cortado, nunca se separaron y yo decidí seguir viviendo con ellos, incluso me había amigado con mi mamá y aceptado que él era mi padre, sea lo que sea. No me hizo sospechar, todo fue una sorpresa”, sostuvo.

El hijo de la víctima explicó que, pese a los antecedentes de conflictos, su madre nunca manifestó miedo hacia su marido y que habitualmente respondía a las agresiones. También indicó que, según su conocimiento, nunca presentó denuncias por violencia de género.

Marcelo Tesio quedó detenido tras el crimen mientras la investigación busca determinar las circunstancias precisas en las que se produjo femicidio.