Femicidio en Ituzaingó: un joven asesinó a su novia de 18 años de un balazo y está prófugo

El femicidio de una joven de apenas 18 años conmocionó en las últimas horas a la localidad bonaerense de Ituzaingó. Por la tarde del martes un joven de 19, identificado como Elías Barrionuevo, ingresó al domicilio de su novia, Camila Castro, y por motivos que aún buscan esclarecerse el adolescente desenfundó un arma y mató a su pareja de un balazo en el cuello.

El episodio ocurrió ayer en un domicilio situado sobre calle Almagro al 2500, en el barrio San Alberto. Según la reconstrucción que realizaron los investigadores, aproximadamente a las 19 Barrionuevo se trasladó hasta la casa y le disparó a su pareja luego de una discusión.

Camila, junto al agresor Redes

El padrastro de la víctima intentó evitar que siga disparando y se abalanzó. Logró quitarle el revólver, pero antes recibió un disparo en cada pierna y permanece internado.

A pesar de las heridas, el hombre alzó a su hijastra en brazos y la llevó hasta la vía pública, hasta que perdió el conocimiento.

Tras el hecho, el agresor salió caminando y escapó. Desde entonces permanece prófugo, aunque, según trascendió, su familia se mantiene en contacto con las autoridades y espera que se entregue.

Así escapó el agresor

Según contó la abuela de la víctima, Mónica, en diálogo con LN+, su nieta conocía a Barrionuevo desde que tenía 15 años. “Siempre discutían, siempre pelaban, pero volvían”, aseguró.

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“Los padres no estaban de acuerdo. Ellos salen desde chiquitos, se conocían hace cuatro o cinco años. Los padres la veían siempre enojada a ella y discutiendo con él”, agregó.

Además, describió a su nieta como una persona de muchos amigos y con el sueño de ser modelo. Actualmente, contaba con un emprendimiento de venta de ropa.

La causa quedó bajo el ala de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°11 de Morón. La Policía emitió una orden de captura y la investigación avanza para conocer el paradero del joven.

La imagen del prófugo que compartió Comunidad Ituzaingó en redes Redes

Asimismo, se intenta determinar cuáles fueron los motivos para el asesinato y buscar reconstruir las horas previas al crimen.

El relato de una testigo

La dueña de una verdulería situada enfrente del domicilio de Castro relató en LN+ que vio a Barrionuevo salir de la casa de la joven por la tarde.

“Lo vi escapar a Elías. Salió normal, pidiendo ayuda. Pedía por una ambulancia y por la policía y después se fue. Nosotros supusimos que fue a buscar un auto o algo para socorrer a Camila, pero nunca volvió”, contó.

La joven quería ser modelo Redes

A su vez, expresó que a la hora del hecho escuchó un ruido fuerte junto al resto de las personas que se hallaban en la verdulería. “Una explosión y en el medio escuchamos los gritos de ayuda. Una clienta también lo vio todo. Elías salió caminando tranquilo”.

Por otro lado, señaló que Castro junto a su familia siempre le compraba verduras y que incluso horas antes del femicidio la había observado en la calle.

“A la tarde cuando vine, la vi a ella afuera jugando con un perrito. Horas después vi cómo sacaban el cuerpo. Fue impresionante, parecía una película”, dijo.