Un tribunal condenó hoy a prisión perpetua a Francisco Amador por el crimen de su expareja Marianela Rago Zapata, la joven de 19 años hallada asesinada de 23 puñaladas y degollada en su departamento del barrio porteño de Balvanera en julio de 2010.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 que condenó a Amador, de 36 años, por el autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía”, y ordenó su inmediata detención, según informó la agencia de noticias Télam.

“Hoy volvemos a vivir”, dijo Matías Rago Zapata, hermano de la víctima pocos segundos después de haber escuchado la sentencia.

Hoy, antes de que el tribunal, integrado por los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner, se retirara a deliberar, Amador hizo uso de su derecho a decir las palabras finales y sostuvo: “Señores, yo no maté a Marianela Rago. Se pudo haber comprobado que existieron los hechos de violencia, pero eso no me convierte en un asesino”.

Minutos antes, su abogado, Luis Ricca, alegó durante una hora y enumeró las razones por las cuales consideró que su defendido no fue el asesino de Rago Zapata.

“Creo que en esta causa lo único que se probó es la violencia de género. Pero eso no significa que el acusado haya sido el autor de un homicidio. Amador pudo haber ejercido violencia de género contra Marianela, pero eso no significa que sea el homicida”, afirmó Ricca.

Durante el debate, familiares de la víctima como amigas y allegados que declararon como testigos pusieron en evidencia situaciones de violencia física y psicológica que presuntamente la joven estudiante de periodismo sufrió por parte de su expareja, a quien conoció en la ciudad fueguina de Río Grande en 2008, calificando a la relación como “tóxica”.

Ricca profundizó en las pruebas de huellas dactilares y perfiles genéticos que fueron hallados en la escena del crimen, en una lata de gaseosa, colilla de cigarrillos y en un cigarrillo de marihuana.

”Aparece una lata de gaseosa sobre la mesa que todos los testigos de la previa manifiestan que no estaba en ese momento. Había una remera XXL, colillas de cigarrillos y un porro de marihuana. En una de esas colillas, aparece el ADN de un masculino, que no es Amador, y de Marianela. Se encontró sangre en el pantalón de Marianela, que se estableció que poseía dos perfiles genéticos de origen masculino. Ninguno de esos perfiles coincide con la de Francisco Amador. Tampoco con las colillas de cigarrillos analizadas”, sostuvo el abogado defensor.

Anteayer había alegado el fiscal general Sandro Abraldes, representante del Ministerio Público en el juicio. “El plan desarrollado por Amador fue dirigido para provocar la muerte de Marianela Rago Zapata. Sorprendió a la víctima, se valió de su superioridad física, utilizó un cuchillo mientras que la víctima se resistió al ataque. La autopsia estableció que violencia ejercida por Amador fue causante de la muerte de Marianela”, sostuvo el representante del Ministerio Público antes de pedir la pena de prisión perpetua.

Según informó en su momento Télam, el fiscal Abraldes enfatizó que el hecho “fue producido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género”, lo que evidenció “un claro femicidio”, ya que para Amador, su expareja “era objeto de su pertenencia”.

El representante del Ministerio Público Fiscal había pedido que Amador fuera ondenado por el delito de “homicidio agravado por hacer sido cometido con ensañamiento y alevosía” y afirmó que la causa “se investigó sin perspectiva de género”, tras lo cual solicitó que, en caso de que sea una sentencia condenatoria, se le revoque su excarcelación y se disponga su prisión preventiva.

Amador llegó al debate oral sin prisión preventiva luego de ser sobreseído cinco veces entre 2013 y 2018. La víctima, que tenía 19 años, fue asesinada el 27 de junio de 2010 en su departamento del barrio porteño de Balvanera. Según la autopsia, tenía 23 puñaladas y fue degollada.

El crimen fue descubierto al día siguiente, cuando Matías, un hermano de la víctima, su hermano Matías. La joven yacía en el piso del living y, según la autopsia, murió degollada y con 23 puñaladas realizadas mediante una cuchilla, que desapareció del cajón de la cocina de la casa.

Abraldes alegó durante casi cinco horas y se apoyó en imágenes y videos de la víctima que se proyectaron sobre una pantalla ubicada frente a los jueces.

“La fiscalía invita al tribunal a ponerse los anteojos de una perspectiva de género. La persona que asesinó a Marianela dejó un mensaje. La primera parte de este mensaje está en el cuerpo de Marianela. Sintió enojo, furia y celos; eso dicen las 23 puñaladas y el degüello que sufrió la víctima”, afirmó Abraldes.

Luego, el fiscal trazó una línea de tiempo para explicar “el tiempo y entorno” de Amador, al hacer mención a que el padre del acusado fue condenado por asesinar a goles a un hermano de Francisco, de apenas 20 días de vida, un hecho que le causó un “psicotraumatismo” al imputado, según un informe psiquiátrico, según informó Télam.

